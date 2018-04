A szezon legviccesebb gólját kapta, de így is bajnok a Bayern

Az olasz bajnok nagyon hamar hátrányba került a negyeddöntőn, majd 3-0-ra ki is kapott. A Sevilla hiába vezetett, a Bayern megfordította a meccset.

Még öt forduló hátravan a Bundesliga-szezonból, de a Bayern München az Augsburg 4-1-es legyőzésével már megnyerte a német bajnokságot. Sorozatban hatodszor. A Hertha BSC a 75. percig vezetett, de aztán két góllal kikapott Dárdai Pál csapata.

A Bayern a 29. forduló 17 pontos előnnyel kezdte a második Schalkéval szemben, így biztos volt, hogy egy győzelemmel megvédi a címét.

A B-csapatával felálló Münchennek nem kezdődött szerencsésen a meccse a tizedik helyen álló Augsburg ellen. A 18. percben utolsó védőként Boateng bizonytalankodott, Cordova elvette tőle a labdát. Kapura lőtt, a kirontó Ulreich lábbal védett, de a labda pont a visszazáró Süle fejére pattant, onnan meg a kapuba került.

A Bayern a 32. percben egyenlített. Tolisso maradt az ötösön üresen, Kimmich beívelését zavartalanul fejelte így kapuba. Hat perccel később megint csődöt mondott az Augsburg védelem, egy jó váltás végén James talált közelről kapuba.

A második félidőben is maradt a müncheni fölény, a 62. percben Robben is gólt lőtt, miután az Augsburg képtelen volt felszabadítani egy szabadrúgás után. A végeredményt Wagner állította be a 87. percben, egy szöglet után könnyű fejesgólt szerzett.

A 11. helyen álló Hertha egy győzelemmel megelőzhette volna a 9. Borussia Mönchengladbachot és megerősíthette volna a helyét a középmezőnyben. Dárdai csapata előnybe is került, a 40. percben Kalou talált be. A 1-0-t sokáig tartották a berliniek, de Thorgan Hazard duplája eldöntötte a meccset, a 75. és 79. percben is betalált a csereként beálló belga játékos.

Bundesliga, 29. forduló: