Kazahsztánba szerződött az NB I. tavalyi gólkirálya

A belga szakember 2017. januárban győzött legutóbb, most itt a nagyszerű alkalom, mert a válogatott ellenfele a 2016. június óta nyeretlen Kazahsztán, amit még Pintérrel is 3-0-ra vertünk. Karaktert, kisugárzást, szenvedélyt szeretnénk.

A kazah Kajrat Almati labdarúgócsapatához szerződött Eppel Márton, az OTP Bank Liga 2016/17-es szezonjának gólkirálya - közölte a honlapján a játékos eddigi klubja, a Budapest Honvéd.

A 26 éves, ötszörös magyar válogatott támadó az elmúlt két idényben 70 mérkőzésen 35 gólt lőtt a Honvéd színeiben, mellyel egy évvel ezelőtt bajnoki címet ünnepelhetett, és 16 góljával gólkirály is lett.

„Több érdeklődő volt, én is sokat gondolkoztam, nehéz döntést kellett meghoznom – nyilatkozta a klub honlapján Eppel Márton. – Úgy érzem, a Kajratban tudok fejlődni, és az is előrelépés lenne, ha bejutnánk az Európa-liga csoportkörébe. Jó játékosok szerepelnek a csapatban, pozitívum, hogy Elek Ákos személyében magyar futballistája is van az együttesnek.

Vele személyesen is beszéltem, biztos, hogy sokat tud majd segíteni a beilleszkedésben. Fontos volt, hogy olyan csapathoz szerződjek, amely sokat támad, dominál a meccsein, hiszen így tudok gólokat rúgni, ami abban is segíthet, hogy idővel még tovább lépjek majd.”

Eppel Márton egyszer már kipróbálta magát külföldön, nem volt még 20 éves, amikor az MTK-tól a holland Nijmegenhez igazolt. Onnan viszont fél év múlva hazatért, játszott újra az MTK-ban és Pakson is, utóbbi klubnál belső védőként is kipróbálták, majd jött a Dunaújváros, ahonnan aztán Kispestre vezetett az útja.

A 15 forduló után a kazah élvonal második helyén álló Kajratnak Elek Ákos személyében van már egy magyar játékosa. Az együttes a bajnokság mellett az Európa Liga selejtezőjében is érdekelt.