Özil: A származásomról, nem a politikáról szólt az Erdoğannal közös fotóm

Négy éve hősként ünnepelték, most az Erdogan-fotó óta ócsárolják Németországban. Sokan azt mondják, miatta szakadt szét a német válogatott. Ezek a leegyszerűsítések oda vezetnek, hogy Mesut Özilé a vb eddigi legnagyobb drámája.

Rengeteg támadás érte már a világbajnokság előtt, aztán alatt, sőt, még után is a német válogatott török származású középpályását, Mesut Özilt, amiért – Ilkay Gündogannal együtt – közös fotón szerepelt a török elnökkel, Recep Tayyip Erdoğannal. A lépés elég sok német szurkolót ellene fordított, de a helyzetén az sem segített, hogy nem játszott valami jól a német csapatban, ami óriási meglepetésre a csoporkörből sem jutott tovább Oroszországban címvédőként.

Özil most hivatalos közleményt adott ki az elmúlt hetek ügyéről, kiemelve, hogy nem politikai üzenet, hanem a családi származása előtti tisztelet kimutatása volt a célja az Erdoğannal közös fotóval.

Mint írja, anyja mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy a családjuk tiszteletben tartsa, honnan is származnak. „Két szívem van, egy német és egy török” – áll Özil közleményében.

A válogatott játékos kitér arra is, hogy Erdoğannal először 20010-ben találkozott, amikor a török elnök Angela Merkellel együtt nézte a német-török futballmeccset, és azóta is többször összefutott már a török elnökkel. Így volt ez a vb előtt is egy londoni jótékonysági eseményen, ahol a családja török származása iránti tiszteletből készített fotót Erdoğannal, és nem politikai üzengetés volt a célja az elmérgesedő német-török viszonyokban.

Bár a német média másképp állítja be, de ha nemet mondok az Erdoğannal való találkozásra, tiszteletlen lettem volna az őseim származásával szemben, holott tudom, ők mennyire büszkék lennének rám, amiért idáig jutottam. Számomra mindegy volt, ki az elnök, az volt a fontos, hogy az elnökkel találkozom.

Hozzátette, hogy egy politikai pozíciót valószínűleg az angol királnyő és Theresa May miniszerelnök is tiszteletben tart, attól függetlenül, ki foglalja el azt. Özil azt is írja, mindegy számára, hogy a török vagy a német elnökről van szó, ugyanígy cselekedne.

Tudom, hogy sokaknak nehéz ezt megértenie, mert sok kultúrában a politikai vezető szemelyét nem lehet elválasztani a hivatali pozíciótól, de ebben az esetben ez másképp van. Bármilyen eredménye lett volna az előző, vagy azt azt megelőző választásnak, ugyanúgy fotózkodtam volna az aktuális elnökkel

– zárja Özil.