Fordított a Celtic, előnyben az Ajax

Újabb öt meccsel folytatódott szerdán a BL-selejtezője, arról pedig már beszámoltunk, hogy a MOL Vidi 0-0–ás döntetlent játszott a tavaly az Európa Liga-, egy évvel korábban a BL-csoportkörből továbbjutó Ludogoreccel. A két másik délutáni meccs sem volt túl izgalmas, este azonban az Ajax kettőt lőtt a Sturm Graznak, a Celtic pedig a Rosenborg ellen tudott fordítani.

Nem kezdődött jól a meccs a skótoknak, pedig ők játszottak otthon, Meling a 15. percben megszerezte a vezetést a norvégoknak, Edouard azonban két perccel a félidő vége előtt egyenlített,a szünet után pedig azonnal újabb góllal jelentkezett a Celtic, Ntcham talált be.

A kegyelemdöfést aztán Edouard vitte be a norvégoknak, egy labdaszerzés után kapott remek labdát, amit gyönyörűen emelt át a kapus fölött, ezzel beállítva a 3-1–es végeredményt.

Az Ajax is a 15. percben szerzett vezetést Ziyech révén, bár ez inkább a Graz számlájára írható, aki öt védő között is simán eljutott a lövésig, ami nem is sikerült túl jól, de Siebenhandl rosszul helyezkedett, kezéről pedig pont a kapuba pattant a labda.

A második félidőben aztán tizenegyeshez jutottak a hollandok egy egyértelmű buktatás után, és Schöne ugyan ezt még kihagyta, éppen hozzá pattant vissza a labda, innen pedig nem hibázott.

Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: