Buffon taníthatatlan mozdulattal védett

A brazil sztár nem Párizsban, hanem Kínában csatlakozott a kerethez, már a meze is megvan a következő szezonra.

A sztárokról, a rá nehezedő nyomásról és az öltözőben elénekelt Justin Timberlake-daláról is mesélt a magyar edző.

A PSG nagyot hajrázva verte a francia bajnokság második fordulójában a Guingampot. A 40 éves Gianluigi Buffon is megmutatta, miért ő a világ egyik legjobb kapusa.

A Guingamp a tavalyi bajnokságban a 12. helyen végzett, így elvileg nem okozhatott volna nagy gondot a PSG-nek. A hazai csapat azonban elég erősen kezdett, már a 13. percben nagyon közel jártak a gólhoz. Csak Buffon remek reflexén múlt, hogy a földön ülve, bal kézzel visszanyúlva kapufára tudta tolni Roux lövését.

A 20. percben már elég kiszolgálatott helyzetbe került, a védelem elvesztette a labdát a 16-osnál, a középen érkező Roux pedig könnyedén elgurított Buffon mellett. A Guingamp öt perccel később is betalált a kapuba, de nem kapták meg a gólt, lökés miatt lett érvénytelen a fejes videóbírózás után.

A PSG a második félidőben kapcsolt rá, előbb a követhetetlen Neymar harcolt ki egy büntetőt, amit be is lőtt az 53. percben, majd a félidő végén Mbappé duplázott. Mindkétszer elég könnyen lépett be a védők mögé, először Di María, majd Neymar ugratta ki, először kapuba passzolt, másodjára lazán átemelte a kilépő kapust (1-3).

Mbappé új rekordot is felállított ezzel, a Ligue 1-ben ő az első 20 éven aluli játékos, aki 30 gólt szerzett.