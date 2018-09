Ha valaki, hát a finnek nem szeretnek ellenünk játszani

Magyarország a finnek mellett Görögországgal és Észtországgal került egy csoportba az Nemzetek Ligája (NL) C divíziójában. A görögök kellemetlen ellenfelek, az észteket legutóbb oda és vissza is vertük.

a finnek ellen is szeretünk játszani.

Eddig 16-szor játszott a magyar válogatott Finnország ellen, 11 győzelem mellett három döntetlen és mindössze két vereség a mérleg. A keretek közötti minőségbeli különbség mellettünk szól, tétmeccsen pedig legutóbb 1978-ban kaptunk ki az északiaktól, bár cserébe az akkor nagyon fájdalmas volt.

Az aranygeneráció aranyévei

Finnország soha nem volt igazi futballnagyhatalom: az ország soha nem kvalifikálta magát egyetlen világ- vagy Európa-bajnokságra. Bajnokok Ligáját azonban két futballistájuk is nyert: Jari Litmanen és Samy Hyypia, míg ez magyarnak ez idáig nem sikerült.

A vb-kvalifikációkon 123 mérkőzésből

30-at nyertek csak meg a finnek

20 döntetlen

és 73 vereség mellett.

Az Eb-selejtezőkön pedig 27 győzelem, 24 döntetlen és 53 vereség a mérleg.

A finn válogatott – a magyarral ellentétben – még azt sem tudja elmondani magáról, hogy legalább régen jó volt. Ráadásul többször is pont akkor volt szerencséjük a magyarokhoz, amikor a mieink a csúcson voltak:

1922: Finnország–Magyarország 1–5

1923: Magyarország – Finnország 3–1

– 3–1 1943: Finnország–Magyarország 0–3

1951: Magyarország – Finnország 8–0

8–0 1952: Finnország–Magyarország 1–6

1955: Finnország–Magyarország 1–9

Hatszor játszott 1955-ig a magyar csapat Finnországgal: hat győzelem, 34 rúgott és négy kapott gól a mérleg. Igaz, valamennyi barátságos mérkőzés volt, de ettől függetlenül nagyon rossz lehetett ekkor finn szurkolónak lenni.

A magyarországi 8-0-nál Hidegkúti Nándor mesterhármast szerzett, Kocsis Sándor és Puskás Ferenc két-két gólt lőtt, illetve egyszer még Czibor Zoltán is betalált. Egy évvel később, 1952-ben Kocsis vitte a prímet egy mesterhármassal, mellette Puskás, Bozsik József és Palotás Péter talált be. A 9-1-es finnországi sikernél pedig – a változatosság kedvéért – Palotás lőtt mesterhármast, Csordás Lajos és Tichy Lajos duplázott, valamint Tóth József, illetve természetesen Puskás is betalált.

Az aranygeneráció vége

A finnek elleni parádés sikersorozat egy olyan szakaszban szakadt meg, amikor még igazán nem lehetett rá számítani.

Fotó: Illyés Tibor / MTI A Nemzetek Ligájában 2018. szeptember 8-án Finnország ellen játszó magyar labdarúgó-válogatott edzése a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) telki edzőközpontjában szeptember 3-án.

1978-ban Magyarország egy Eb-csoportba került Görögországgal, Finnországgal és a Szovjetunióval, a tét a 1980-as Európa-bajnokságra való kijutás volt. A finnek nagyon bekezdtek, 3-0-ra verték a görögöket, de még így is Magyarország volt az esélyesebb a két csapat első találkozóján.

a magyar válogatott elveszítette az első tétmeccsét finnország ellen, 2-1-re kikapott helsinkiben.

A finnek a győzelem után bezuhantak, a görögöktől 8-1-re, a magyaroktól 3-1-re kaptak ki a visszavágón, nem is sikerült több mérkőzést nyerniük. Azonban Magyarország sem tudott felállni, két győzelem mellett két vereségre és két döntetlenre futotta, így a mindössze hét pontos Görögország jutott tovább a csoportból.

Ezután még hatszor találkozott egymással a finn és a magyar válogatott:

2001-ben és 2014-ben barátságos finn-magyart rendeztek, előbbin 0-0, a másikon 2-1-re nyert Finnország.

Az 1998-as vb selejtezőjében került egy csoportba a két nemzet, már a budapesti 1-0-hoz nagy siker kellett, de a kinti 1-1, és a finnek összeszerencsétlenkedett gólja kellett a mieink második helyéhez, és a pótselejtezőhöz. (Egyszerűen megunhatatlan ez a gól, mielőtt bevánszorog a labda, 4 finn ér hozzá.)

A 2012-es Eb-selejtezőben találkozott egymással Finnország és Magyarország. Budapesten 0-0-át, Helsinkiben 1-2-t játszottak a felek (a 94. percben szerezte meg a győztes gólt Dzsudzsák Balázs), de a magyaroknak az elveszített két pont is kevés lett volna a csoport második helyéhez.

A sokat jelentő hat pont

2012-es Eb után megint egy selejtezőcsoportba került a két válogatott. Románia és Észak-Írország nagyobb játékerőt képviselt Magyarországnál, Görögország mélyponton volt, Feröer nem volt tényező, így egyértelműen Finnország volt a válogatott legnagyobb riválisa. Az egymás elleni mérkőzéseket nem számítva Finnország kcisivel jobban teljesített, mint Magyarország.

Az első találkozót novemberben rendezték, a magyar csapat a Groupama Arénában fogadta a finneket. A mérkőzés kiegyenlített volt, a Dárdai Pál vezette magyar csapat türelmesen és fegyelmezetten játszott, aminek a 84. percben meg is lett az eredménye: Gera Zoltán fejelt a kapuba két védő között.

A visszavágót két körrel később, 2015 júniusában játszották Helsinkiben. A forgatókönyv gyakorlatilag kottára ugyanaz volt: stabil, türelmes játék a magyar csapattól, majd a 82. percben Stieber Zoltán bombagóljával nyert Magyarország. Bár akkor ez még nem volt egyértelmű, végül ezen a hat ponton múlott a csoportkörből való továbbjutás, négy ponttal előztük a finneket az F csoportban.

Fotó: Kovács Tamás / MTI Stieber Zoltán örül a góljának az Európa-bajnoki selejtezősorozat F csoportjában játszott Finnország - Magyarország labdarúgó-mérkőzésen Helsinkiben, az olimpiai stadionban 2015. június 13-án.

Most pedig jó rajtot kellene vennie Marco Rossi csapatának, a finnek egy kicsit tartottak is tőlünk az utóbbi időben, jó lenne ezt kihasználni.

Borítókép: Csapatfotó a Finn válogatottról a Románia elleni mérkőzés előtt Ploiestiben 2018.06.05. Fotó: Daniel Mihailescu/AFP