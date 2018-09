December 3-án válthatják le Messit és Ronaldót az Aranylabdánál

Ellépett C. Ronaldótól. Fényévekkel vezetnek.

A France Football Aranylabdáját idén már december elején kiosztják, sőt két új díjat is indítanak: megválasztják a legjobb 21 éven aluli játékost és a legjobb futballistanőt is a 63. szavazás után.

A női aranylabdás a férfihoz hasonlóan újságírók szavazata alapján kerül ki, a legjobb fiatalra pedig, aki a Kopa Trófeát kapja meg, a 33 még élő korábbi aranylabdás - köztük Denis Law, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Marco Van Basten, Zinédine Zidane, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo - voksolhat - tudatta közleményben a szervező magazin.

A kategóriák döntőseinek nevét október 8-án 9 és 19.15 között hozzák nyilvánosságra a L'Equipe csatornáján, valamint a France Football és a L'Equipe internetes oldalán, illetve közösségi felületein.

Egészen zseniális sorozat szakadhat meg, ugyanis 2008 óta csak Cristiano Ronaldo és Lionel Messi kapott Aranylabdát. 10 éve Ronaldo kezdte a sort, majd jött Messi 2009-ben, aki aztán a következő három évben (2010-12) már a FIFA Aranylabdát kapta meg, ugyanis a FIFA Év Játékosa trófea egyesült az Aranylabdával. Egészen 2016-ig így volt ez, és 2013-ban, 2014-ben, illetve 2016-ban Ronaldo vitte el. 2015-ben Messi nyert. 2017-ben a FIFA kivált az Aranylabda mögül, újra saját elismerést hozott létre, de a portugál mindkét díjat bezsebelte, vagyis a France Football Aranylabdáját is.

A FIFA már hétfőn kiosztja a The Best (A legjobb) nevű díját, aminek favoritja a horvát Luca Modric. Nagyon valószínű, hogy ő viszi el majd decemberben az Aranylabdát is. (MTI/Index)