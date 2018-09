Torres szellemét idézte a szabadrúgásgóllövő

A Derby County nagy meglepetésre kiütötte kedden a Manchester Unitedet az angol Ligakupa harmadik fordulójában, nem kis részben a Liverpooltól kölcsönbe érkezett Harry Wilsonnak köszönhetően, aki irdatlan nagy gólt lőtt szabadrúgásból a második félidőben.

Wilson a nyáron érkezett a csapathoz, ezzel a góllal pedig máris sikerült legendává válnia, nem Derbyben, hanem inkább a Liverpool-drukkerek között: a legnagyobb ellenfél otthonában rúgott egy ilyet. Örülhetnek is a Liverpool-szurkolók, a walesi ugyanis még csak 21 éves, így ha továbbra is így játszik, bőven lesz ideje az Anfielden is bizonyítani.

Az biztos, hogy lélekben most is teljesen Liverpool-játékosnak érzi magát, gólja után ugyanis pontosan ugyanúgy ünnepelt, ahogy a csapat korábbi sztárja, Fernando Torres tette gyakran a United ellen:

öt ujját feltartotta, jelezte ezzel a United-faneknek, hogy a Pool ötször nyert BL-t, míg a United csak háromszor.

Az egészben egyébként az a legviccesebb, hogy Wilson még hasonlít is kicsit a jelenleg Japánban levezető spanyolra, így - és a szürke mez miatt - tényleg kísérteties a dolog.

A tehetség a meccs után amúgy nagyon szerényen nyilatkozott, mint mondta, egyenrangú felekként akartak az Old Traffordra menni, a saját futballjukat akarták játszani, és végül ők jöttek ki jobban az egészből.

Torres közel 10 éve és Wilson kedden az Old Traffordon

A góljáról csak annyit mondott, hogy ezt szokta próbálgatni az edzéseken, most jól megküldte, és be is ment, aminek nagyon örült. Wilson aztán a tizenegyesét is belőtte, ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a United-drukkerek megpróbálták kiszurkolni a győzelmet a csapatuknak, de náluk mindenki jól bírta a nyomást.