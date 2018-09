Ronaldeschi az új Juve-őrület

Nem indult könnyen, de már kezd belejönni Cristiano Ronaldo a Juventusban: első három bajnokiján nem lőtt gólt, az utóbbi kettőn viszont háromszor is betalált. De nem csak ő lendül bele, új éktársa is.

A portugálnak a Real Madridban Karim Benzema volt a legközelebbi segédje, aki most egy feltörekvő olasz, Federico Bernardeschi lehet. Született középcsatár, a Fiorentinától igazolták tavaly, 24 éves. Négy bajnokin játszottak együtt Ronaldóval, két gólt szerzett eddig. Azaz öt forduló után ketten öt gólnál járnak.

Majdnem 10 év van köztük - C. Ronaldo februárban lesz 34 -, úgyhogy olyan mentorféle is lehet Bernardeschinek, akinek első éve nem sikerült igazán jól a Juvéban. 22 bajnokin csak négy gólt lőtt, a 31 meccsen szerzett öt találat pedig igen szerény egy csatártól, de úgy tűnik, Ronaldo érkezése - és a sérülésmentes felkészülés a nyáron - neki is segített.

A Juve-drukkerek már becenevet is találtak a duónak, Torinóban már a Ronaldeschi kezd lenni a legmenőbb páros. Legközelebb szerda este állnak össze, a Juve a Bolognát fogadja a Serie A hétközi fordulójában.