Luka Modric, aki legyőzte Ronaldót és Messit

Az UEFA után a FIFA is a 2017/18-as szezon legjobb játékosának választotta Luka Modricot a szurkolók, újságírók, szövetségi kapitányok és válogatott csapatkapitányok szavazatai alapján. 2008 után most először nem Cristiano Ronaldót vagy Lionel Messit találták a legjobbnak a FIFA, illetve az Aranylabda-szavazáson, aminek nyertesét decemberben hirdetik ki. A két szupersztár egyébként el sem ment az átadóra, Messit nem is jelölték a végső esélyes háromba, Ronaldo vélhetően az eredmény tudatában maradt távol.

Még mielőtt Modricot magasztalnánk, nézzük meg, mi is az a tízéves szupersorozat, aminek most a horvát - félig - véget vetett.

2008 óta csak Cristiano Ronaldo és Lionel Messi kapott Aranylabdát. 10 éve Ronaldo kezdte a sort, majd jött Messi 2009-ben, aki aztán a következő három évben (2010-12) már a FIFA Aranylabdát kapta meg, ugyanis a FIFA Év Játékosa trófea egyesült az Aranylabdával. Egészen 2015-ig így volt ez, és 2013-ban, 2014-ben is Ronaldo vitte el. 2015-ben Messi nyert. 2016-ban a FIFA kivált az Aranylabda mögül, újra saját elismerést hozott létre, de a portugál tavaly és két éve is mindkét díjat bezsebelte.

Modric a 2017/18-as szezonban 43 mérkőzésen lépett pályára a Real Madridban. 26 bajnokin egy gólt és hat gólpasszt jegyzett, 11 Bajnokok Ligája-mérkőzésen pedig egy-egy gólja és gólpassza volt, illetve egy asszisztot kiosztott még a klubvilágbajnokságon.

43 mérkőzésen tehát két gól és nyolc gólpassz a mérlege, egyik sem különösebben kiemelkedő statisztika.

Amikor az UEFA ennek ellenére a horvát középpályást választotta az év játékosnak augusztusban, Cristiano Ronaldo nővére, ügynöke, új edzője és gyakorlatilag minden hozzá kicsit is közel álló ember egyszerre hördült fel, hogy ezt mégis hogyan.

Tény, hogy a FIFA és az UEFA szavazásainál a legjobbaknak járó díjakat általában csatárok kapják, illetve Figóhoz, Kakához vagy Zidane-hoz hasonló támadó középpályások. Az egyetlen nem támadó felfogású játékos, akit a FIFA valaha is díjazott, az a védő Fabio Cannavaro volt 2006-ban.

Emiatt a felfogás miatt nem kaptak soha nemhogy aranylabdát (2010 és 2016 között a fifa osztotta ki), de még év játékosa díjat sem a fifától olyan játékosok, mint Xavi vagy Iniesta, pedig pályafutásuk csúcsán még vb-t is nyertek.

Most a védekezésben és játékszervezésben is kiemelkedő Modric megtörte a hegemóniát.

A vb-ezüst most sokat ér

Cannavaro után Modric mindössze a második játékos, aki nem kvázi támadóként kapta meg a díjat. Mindezt első sorban a világbajnokságon mutatott teljesítmények köszönheti, ugyanis egy nagyon szimpatikusan játszó, de eredetileg középcsapatnak elkönyvelt horvát válogatottal jutott be a döntőbe, a sikerben kulcsszerepe volt.

Modric vezérletével Horvátország 100 százalékos teljesítménnyel nyerte meg a csoportját, Argentínát 3-0-ra verték, a Real Madrid klasszisa pedig Messiéken kívül Nigéria ellen is a kapuba talált (büntetőből). A kieséses szakaszban értékesítette a büntetőjét a Dánia és Oroszország elleni tizenegyespárbajokban, illetve még egy gólpassza is volt az oroszok ellen.

összesen 694 percet játszott a világbajnokságon, három hosszabbítás után kiharcolt győzelemre - kettő szétlövéssel - vezette csapatát, amire korábban még egy nemzet sem volt képes.

A döntőben nem volt sok esélyük a kimerült horvátoknak, de Modricék így is ezüstéremmel, Horvátország történetének legjobb eredményével térhettek haza. Ráadásul a középpályást választották a vb-legjobb játékosának.

Mivel Argentína csúnyán leszerepelt Messivel, illetve Portugália is a legjobb 16 között búcsúzott Ronaldóval, a francia játékosoknak pedig közepes klubszezonjuk volt, teljesen jogos, hogy a Reallal sorozatban harmadik Bajnokok Ligáját megnyerő Modric kapja az elismerést.

Felmerül persze Antoine Griezmann neve, aki az Atléticóval Európa Ligát nyert, úgy hogy a döntőben két gólt rúgott, majd a franciákkal világbajnok lett. Nem volt kiemelkedő tornája, csak büntetőből talált be, de minden meccsen játszott, a csapatjátékban kulcsember volt. Őt a háromba sem jelölte a FIFA, Modric mellett Ronaldóra és a liverpoolos Mohamed Salahra lehetett voksolni.

Modric ezek után a decemberi France Football Aranylabda első számú esélyese is, bár nem biztos, hogy azon a szavazáson is le tudja győzni a BL-ben 12 meccsen 15 gólt és három gólpasszt adó, az egész szezonban 44 meccsen 44 találatot szerző Ronaldót. Vagy esetleg mást, azt ugyanis október 9-ig nem fogjuk megtudni, arra a díjra kiket jelölnek.

Szalahé a Puskás-díj A Liverpool-játékos Mohamed Szalah kapta az elmúlt év legszebb góljáért járó Puskás-díjat, méghozzá az Everton elleni találatáért. Az év edzője a franciákkal világbajnok Didier Deschamps lett, a női csapatoknál a Lyon női szakosztályát vezető Reynald Pedrost látták a legjobb edzőnek, az év kapusának a belga válogatott Thibaut Courtois-t választották. Az elmúlt szezon legjobb szurkolói a perui válogatott szurkolói voltak, az év csapata pedig a David de Gea, Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo , Luka Modric, N'Golo Kante Eden Hazard, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo 11 lett. A legjobb női játékos címet a brazil Marta Vieira da Silva kapta.

(Borítókép: Quality Sport Images / Getty Images)