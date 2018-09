Nem lassít a lengyel bombázó

A topligákból csak Piatek tízgólos. Mind az öt olasz bajnokiján lőtt gólt. Sevcsenkót is lekörözi.

Továbbra is bombaformában futballozik Krzysztof Piatek, az olasz Genoa támadója: a 23 éves lengyel csatár lőtte mindkét vendéggólt a hetedik forduló vasárnapi játéknapján a Frosinone otthonában, így eddigi hat Serie A-meccsén már nyolc találatnál jár.

Piatek a nyáron érkezett a lengyel Cracoviától, az Olasz Kupában egy meccsen négy góllal mutatkozott be. Azaz hét mérkőzésen 12 gólnál jár a szezonban, mindent számítva ő most az európai topligák legjobb támadója. A Juventus állítólag már ki is nézte magának.

A Frosinonénak egyet rúgott távolabbról, a másodiknál nagyon könnyű dolga volt, csak be kellett passzolnia a labdát a kvázi üres kapuba. (Index/MTI)

Serie A, 7. forduló:

Frosinone-Genoa 1-2 (1-2)

Chievo-Torino 0-1 (0-0)

Fiorentina-Atalanta 2-0 (0-0)

Bologna-Udinese 2-1 (1-1)