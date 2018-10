Szezon közben fogyott el az összes bajnokság az olasz csapat alól

Javában zajlanak a bajnokságok legfelső és alacsonyabb szinten is, de van egy csapat Európában, amelynek a mai napig fogalma sincs arról, hol kellene játszania, és ebben az ország szövetsége sem segít, sőt egymásra mutogatnak. Az olasz bajnokságban tényleg minden megtörténhet.

A Virtus Entella az olasz másodosztály, a Serie B tavalyi szezonjában osztályózon bukott el az Ascolival szemben, így logikusan a harmadik vonalban kellett volna kezdenie a mostani idényt. Ugyanakkor három nagy múltú másodosztályú klub, a Bari és az Avellino is különböző pénzügyi okok miatt nem kapott licencet, azaz ezt az évet a Serie D-ben volt kénytelen kezdeni.

Nem az ilyenkor szokásos módon, vagyis a kiesőknek a folytatást felajánlva töltötték fel a Serie B mezőnyét, hanem 19 csapattal indult el a bajnokság, miközben szeptember 3-án elindult a Serie C is, a Virtus Entella le is játszotta első bajnoki meccsét, amelyen 3-1-re nyert a Gozzano otthonában.

Közben az olasz olimpiai bizottság, a Coni döntése alapján pénzügyi visszaélések miatt pontlevonással büntették a tavalyi Serie B-13. Cesenát, de a tavalyi pontjait vették el, amellyel éppen a Virtus Entella mögé került. Amellyel gyakorlatilag ismét Serie B-s maradhatott. A Coni törölte a csapatot tehát a harmadosztályból és a második ligába sorolta őket.

Ekkor jött az olasz futballszövetség, a FIGC és közölte, a Coninak semmi joga nem volt ilyen döntést hozni, és majd ők saját hatáskörükben eldöntik, hol szerepeljen a Genova melletti kiscsapat.

Igen ám, de már a Virtus Entella sem annyira ragaszkodott ahhoz, hogy egy osztállyal feljebb szerepeljen. A nyáron úgy alakították a csapat büdzséjét, és szerződtettek játékosokat, hogy az a Serie C szintjének feleljen meg. Ha most feljebb sorolnák őket, más fizetéseket kell adniuk, amit a költségvetésük már nem biztos, hogy elbírna.

Miközben a FIGC és Coni egymással vitatkoznak, hetek telnek el meccsek nélkül, a Virtus Entealla már négy harmadosztályú meccsét elhalasztották. A játékosok már tiltakozó megmozdulást is szerveztek a szövetség székháza elé a tarthatatlan ügy megoldása érdekében. Hivatalos döntés még nincs az ügyben.

A játékosok egyre türelmetlenebbül edzenek és várják az ügy megoldását. Miközben az Entella leszerződtette a 36 éves Antonio Cassanót, aki korábban a Roma, a Real Madrid, a Sampdoria, a Milan és az Inter futballistája volt. A futballistáknak lassan már mindegy, csak a lényeget engedjék nekik. Játszani.