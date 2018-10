Milliárdokkal drágulhat Mészáros eszéki stadionja

Még áprilisban jelentette be a Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában álló eszéki NK Osijek elnöke, Ivan Mestrovic, hogy 2020-ra átadják a csapat 12 ezres új stadionját, augusztusban pedig el is kezdődött az építkezés, most azonban úgy tűnik a magyar állam által is finanszírozott projekt az előzetes tervekhez képest milliárdokkal is drágulhat – írja az mfor.hu.

A létesítmények öltözőktől, orvosi szobáktól kezdve, éttermen át szállodáig minden tartalmaznak majd, a projekt értéke 35-50 millió euró között mozog. Utóbbi összeg sokkal biztosabb.

– nyilatkozta Mestrovic a napokban, ami azt jelenti, hogy az eredeti, 10 milliárd forintos összeghez képest a jelenlegi árfolyamon akár 16,25 milliárd forintba is kerülhet majd az új stadion, ami 25 százalékos drágulást jelent.

A Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő csapat stadionépítési terveit a magyar állam is támogatta 6 millió euróval, azaz közel 2 milliárd forinttal, éppen ezért az elnök Orbán Viktornak is köszönetet mondott. Szerinte az ő személyes befolyása nélkül nem jöhetett volna létre ez a projekt, és azt is hozzátette, hogy

A magyarok bajnokszponzorok.

Ezzel a befektetéssel egyébként az eszéki lesz a legmodernebb horvát stadion, mert a zágrábi és a spliti is nagyobb ugyan, de régebben épült, és már elavult.