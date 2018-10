Tallinni 3-3-mal úszott el a Nemzetek Ligája-feljutás

2016 októbere óta nem nyert idegenben mérkőzést a magyar futballválogatott – Tallinnban hiába sikerült egyszer a fordítás, a végén az egyenlítésért is küzdeni kellett. A Nemzetek Ligája-feljutás így is elúszott, marad a további építkezés.

A görögországi vereség után győzelmi kényszerben lépett pályára a magyar futballválogatott Tallinnban az Észtország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, ahol az NL-továbbjutás életben tartása volt a cél. Marco Rossi négy helyen cserélt az athéni kezdőcsapaton, ebből két változtatás a védelemben volt: Fiola Attila, Bese Barnabás, Varga Roland és Kalmár Zsolt kerültek ki a kezdőből.

Így a Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Willi Orbán, Kádár Tamás, Baráth Botond - Nagy Ádám, Kleinheisler László - Nagy Dominik, Kovács István, Sallai Roland - Szalai Ádám kezdőcsapat kapott bizalmat az olasz szövetségi kapitánytól, a kezdésen viszont nem látszott, hogy a magyar csapat nagyon eltökélt lenne, sőt, a három meccs után nulla ponttal álló észtek kezdtek bátrabban.

Gulácsinak már a negyedik percben nagyot kellett védenie, majd negyed óra elteltével már szögletből veszélyeztettek a hazaiak. Abból még nem volt probléma, a 20. percben viszont már bajba került a védelem: Anier futott el jól a bal szélen, majd remekül csavart középre Siim Luts felé, akiről alaposan lemaradt Kádár. Luts zavartalanul szerzett gólt, Gulácsi nem tudott védeni.

A gól szerencsére nem rázta meg nagyon a magyar csapatot, ami szinte azonnal, négy perccel később már ki is egyenlített – a kezdőcsapatba bekerülő Nagy Dominik lőtte ki a bal alsót egy 16 méteres próbálkozással az első magyar támadás végén.

13 Galéria: ÉsztországMagyarország 33 (11) Fotó: Ints Kalnins / Reuters

Az egyenlítés után kicsit lenyugodott mindkét fél, de a magyar csapat valamivel aktívabb volt. A 37. percben Sallai Roland lőtt oldalhálót a tizenhatoson kívülről, míg a hosszabbításban a gólszerző Nagy Dominik okozott ismét zavart, a 12 méteres lövést Sergei Lepmets bravúrral hárította. Lepmets ezzel gyorsan felvette a meccs ritmusát, a mérkőzést kezdő észt kapust, Mihkel Aksalut sérülés miatt kellett lecserélni a 43. percben.

A második félidőt sokkal energikusabban és szervezettebben kezdte Rossi csapata, és ennek meg is lett az eredménye. Alig 10 perce nem újra a játék, amikor az első magyar szöglet után az 50. válogatott meccsén játszó Szalai Ádámhoz jutott el a labda a tizenhatoson belül, a Hoffenheim-csatár pedig meglepően zavartalanul hozhatta magát helyzetbe, előbb levette mellel a labdát, majd a kapu felé fordulva bombázott a léc alá.

timeline

A mérkőzés magyar fölénnyel folytatódott, mégis az észteké lett a negyedik gól – Artur Pikk éles szögből indított beadása pattant fel Pátkai Máté lábáról, és esett a kapu hosszú felső sarkába Gulácsi fölött a 71. percben.

A maradék nagyjából 20 percre újra felpörgött a magyar válogatott. A 77. percben közel is volt a harmadik magyar gól, de Eppel Márton talán túl előzékeny volt, amikor a tőle 2-3 méterre álló Szalainak tálalt fejjel ahelyett, hogy kapura bólintotta volna a labdát, Szalaihoz ugyanis el sem jutott a passz.

A túloldalon viszont sikerült élni a lehetőséggel: Kádár Tamás legyintett egy hosszú észt indításra, azt gondolta, hogy az egész meccsen nagyon agilis, helyenként túlzottan is harcos Anier nem tudja befutni a labdát, az észt viszont üresen kilépve mattolta a kiszolgáltatott helyzetbe került Gulácsit, megfordítva a mérkőzést.

Sokáig viszont nem maradt az észt előny, a második magyar szöglet után jött a második Szalai-gól, ezúttal egyből, fejesből talált be. A két gólon túl is felgyorsultak az események az utolsó 15 percre, előbb Nikita Baranov kapott sárgát egy páros lábas, akár pirosat is érő becsúszásért, majd Gulácsinak kellett védenie a kapufa mellett Henrik Ojamaa távoli bombáját. A 89. percben aztán Lepmets öklözött ki egy beívelést, de ezzel még nem volt vége az izgalmaknak, a 93. percben Eppel előtt ott volt a nagy lehetőség – még kapu felé tudott fordulni, de lőni már nem tudott, így maradt a 3-3.

A mérkőzés után Marco Rossi szövetségi kapitány meglehetősen elégedetlenül értékelt:

Túl sok hibát követtünk el, főleg a védelemben. Néhány kerettag magatartásával sem voltam megelégedve. De vezettünk jó támadásokat is. Tovább kell dolgoznunk és figyelnünk kell a rendelkezésünkre álló játékosokat. Folytatjuk az építkezést.

Mivel a finnek negyedik NL-meccsüket is megnyerték (2-0-ra verték otthon a görögöket), a döntetlen azt is jelenti, hogy már biztosan elúszott a magyar csapat számára a Nemzetek Ligája-feljutás, a következő kiírásra is marad a C ligában a magyar válogatott, amely 2016 októbere óta nem nyert idegenben mérkőzést. Magyarország 4 meccs után 4 ponttal a csoport harmadik helyén áll.

stat

Észtország–Magyarország 3–3 (1–1)

gól: Luts (20.), Pikk (70.), Anier (79.), illetve Nagy D. (24.), Szalai (54., 81.)