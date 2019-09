Ronaldo büntetőjével nyert a Juventus

A Juventus hátrányban volt, de végül 2-1-re legyőzte a Hellas Veronát az olasz bajnokság negyedik fordulójában.

A forduló előtt 12. Verona a 20. percben kapott jó lehetőséget. Demiral a 16-oson belül földre vitte Di Carminét, amiért a játékvezető büntetőt ítélt. Di Carmine a jobb alsó kapufát találta telibe a 11-esnél, de úgy tűnt, nem volt minden veszve, mert volt érkező a kipattanóra. Lazovic sem célzott elég pontosan, a keresztlécet találta el. Végül azért nem kellett nagyon sajnálkozniuk, mert a Juventus nem tudott felszabadítani, és egy fejes után Miguel Veloso lőtt hatalmas gólt 20 méterről.

A Juve elég gyorsan válaszolni tudott, a 31. percben Ronaldo lekészítése után Ramsey tüzelt kapura, a megpattanó lövéssel nem tudott mit kezdeni a Verona kapusa, így lett 1-1.

A második félidő elején aztán a Juventus is kapott egy büntetőt, amit Cristiano Ronaldo vállalt el és lőtt be, a 2-1 aztán a végeredmény is lett.

stat: