Ronaldo góljánál is meghökkentőbbek fizikai adatai

Az olasz bajnok nagyon hamar hátrányba került a negyeddöntőn, majd 3-0-ra ki is kapott. A Sevilla hiába vezetett, a Bayern megfordította a meccset.

Még jó sokáig fogunk beszélni Cristiano Ronaldo hét közben, a Juventusnak lőtt ollózós góljáról. A madridi székhelyű AS össze is szedett két fontos adatot - azon túl, hogy 238 centin volt a labda -, miért van olyan jó állapotban a 33 éves portugál klasszis.

Azt tudjuk, hogy edzője, Zinedine Zidane azt mondta neki, hogy kap néhány olyan jó tanácsot tőle, hogy képes lesz meghosszabbítani a karrierjét néhány évvel.

Szóval, Ronaldo testzsírszázaléka alacsony, 7 százalékos. Egy átlagos játékosé 10-11 százalék körül mozog. (Magyarországon persze lehet ellenpélda.)

Ronaldo súlyának 50 százaléka izom, ez más esetben többnyire 46.

A Viasat Explorer készített a játékosról egy filmet évekkel ezelőtt, testszkennerbe állt - emellett sötétben is gólt lőtt, más képességeit is vizsgálták -, és a mikroszkopikus adatokból most itt van pár. Elég valószínű, hogy mindez alig mutat változásokat azóta.

Vagyis:

109 centis a mellbősége

61,7 centis a combizom kerülete

a vádlija vékonyabb az átlagnál, de a bal izmosabb a másiknál. (Ez meg is lepte a Real sztárját.)

3 százalékkal kevesebb a zsír a testében, mint egy szupermodellnek.

Helyből 44 centi magas a felugrása

Lendületből viszont 78 centi, ami több, mint egy NBA-kosarasé

Olyan erő hat rá, ha felugrik lendületből, mint egy űrhajósra

Ronaldo vasárnap 16.15-től az Atlético Madri ellen is ott lesz a pályán.