Solari: Magánügy, hogy kit igazol le a Real Madrid

Idén ráadásul könnyű dolga is volt, arab csapatot kellett vernie.

Állítólag a City és a Chelsea is vinné januárban, gyorsan lehűtötte őket.

A Real Madrid vezetőedzője, Santiago Solari a klub év eleji sajtótájékoztatóján nem akarta elárulni, hogy milyen igazolásokat terveznek, és hogy kik távozhatnak a klubtól.

A spanyol lapok spekulációi szerint a téli átigazolási időszakban a Real Madridnak csatárposzton kellen erősítenie, mert Cristiano Ronaldo távozása óta nem találtak megoldást a helyettesítésére. Ugyanakkor arról is szóltak a hírek, hogy Isco és Keylor Navas is távozhat a csapattól.

A találgatásoknak még nincs végük, mert Solari nem sokat segített az újságíróknak: „Nincs semmi olyan hírem, amit erről kéne mondanom. Ami minket érdekel, az a holnapi meccs (bajnoki a Villarreal ellen), és az év eleje, amit maximális alázattal és elkötelezettséggel kezdtünk meg."

Santiago Solari a Real Madrid sajtótájékoztatóján

Az edzőt Isco és Navas lehetséges távozásáról is kérdezték, ezt a kérdést is kikerülte. „Nem foglalkozom egyetlen hipotézissel sem. Mindannyian a holnapi meccsre koncentrálunk. Mindegyik említett játékos a csapat része. Ez nem is az a hely, ahol az átigazolási stratégiánkról kéne beszélgetni. Ez egy magánügy."

Solari szerint a csapatban mindenki elégedett, sokat számított játékosainak, hogy az év végén megnyerték a klub-világbajnokságot, de most már mindenki alázattal készül arra, hogy megpróbáljanak mindhárom sorozatukban (bajnokság, Király-kupa, Bajnokok Ligája) nyerni.