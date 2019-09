Máris Zidane utódját keresik a Realnál?

A gyenge szezonkezdet, valamint a Paris Saint-Germaintől elszenvedett súlyos, 3-0-s vereség után a Real Madridnál megingott Zinedine Zidane vezetőedzői állása – írja a Marca és a Mundo Deportivo.

A Real Madrid nem kezdte túl fényesen a 2019/20-as szezont. A spanyol bajnokságban döntetlent játszottak a Real Valladoliddal és a Villarreallal is, így négy forduló után csak a harmadik helyen állnak (bár a Barcelonát így is megelőzik), a mutatott játék elmarad a Real Madrindál elvárt szinttől.

Mindezt tetézte a szerdai, párizsi vereség az első Bajnokok Ligája csoportmeccsen, ami a hírek szerint már elegendő indok Florentino Pérez klubelnöknek, hogy elgondolkodjon az edzőváltáson, és elkezdje keresni Zidane lehetséges utódját.

A Marca szerint az első számú jelöltje az éppen szabadságát töltő Massimiliano Allegri. Az 52 éves olasz edző hétszer nyerte meg az olasz bajnokságot, a Serie A-t, és a Juventust kétszer is a Bajnokok Ligája döntőjébe vezette.

A torinói csapattól az elmúlt szezon végén távozott, és jelenleg ő a legnagyobb név a klub nélküli edzők piacán.

A madridi lap a jelöltek közt említi a korábbi Real-edzőt, a most ugyancsak csapat nélküli José Mourinhót. A portugál edző visszatérése óriási meglepetés lenne azok után, ahogy távozott a Reáltól 2013-ban, majd későbbi csapatainál, a Chelsea-nél és a Manchester Unitednél is hamar elveszítette az öltöző irányítását.

Amennyiben Perez most is az elmúlt években megszokott stratégiát követi, vagyis házon belül próbálja megoldani az edzőkérdést, akkor Xabi Alonso vagy Raúl neve is szóba jöhet még. A Real Madrid korábbi középpályása, Xabi Alonso 2017-ben vonult vissza a profi játéktól, és edzői pályafutása elkezdéséhez a Real utánpótlásánál kapott lehetőséget, az U14-es csapat edzője volt, akikkel meg is nyerte a korosztályos bajnokságot. Idén nyáron elhagyta a Real Madridot, és a Real Sociedad második csapatának edzője lett.

A Real Madrid legendája, Raúl szintén a klub utánpótlásánál kezdte el az edzői karrierjét. Jelenleg a Real Madrid Castilla, vagyis a második csapat trénere. A Marca szerint Perez kettőjük közül inkább Alonsót preferálná, mivel karakteresebb és taktikailag felkészültebb edzőnek tartja, akit hiba volt elengedni a Sociedadhoz.

Zinedine Zidane még 2015-ben a Castillától került az első csapat élére, majd történelmi tettet hajtott végre: zsinórban háromszor nyert Bajnokok Ligáját a Real Madriddal. Az utolsó, 2018-as győzelem után bejelentette távozását, de idén tavasszal visszatért a rosszul szereplő csapathoz. A második edzői korszaka eddig közel sem olyan sikeres, mint az első volt. A Real jelenleg nem tűnik olyan egységesnek, mint volt Zidane korábbi időszakában.

A nyári átigazolási szezonban - nem titkoltan - végig szeretett volna megszabadulni Gareth Bale-től, ami több konfliktust is okozott az edző és a játékos között. A walesi szélsőn végül nem sikerült túladnia a Realnak, így kénytelen volt a csapatnál maradni.