Az aranygeneráció rohamát kell kibírnia Japánnak

„Akkor lennék nagy játékos, ha ezt a vb-n is megismételném" – mondta a belga.

A vb legtöbb gólját hozó meccsen Lukaku és Hazard is duplázott. 18 perc után már három gól esett a tunéziaiak miatt is nagyon nyílt meccsen. Lukaku utolérte Ronaldót a góllövőlistán.

A hétfő esti nyolcaddöntőben a világbajnokság eddigi legjobb támadósorával bíró Belgium Ázsia egyetlen állva maradt válogatottjával, Japánnal játszik. A papírforma alapján a belga továbbjutás garantált, de ha belgák közelmúltját nézzük, vagy a vasárnapi orosz-spanyolt, már semmi sem vehető biztosra.

A belgák hibátlanul vették a csoportkört, Panama és Tunézia ellen kötelező volt nyerniük, de az Anglia elleni győzelmük, már azt is megmutatta nem véletlenül lettek a vb egyik favoritjai. képesek nagycsapatok ellen is hatékonyan futballozni.

14 Galéria: Futball vb 2018: Anglia - Belgium 0:1 Fotó: Fabrizio Bensch / Reuters

Ha nagyon leegyszerűsítjük a belga stratégiát, akkor az abból áll, hogy a védekezésről is kicsit lemondva, megszórják az ellenfelet. Erre remek középpályájuk és csatársoruk van, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, a gólkirályi címre is pályázó Romelu Lukaku, Dries Mertens mindig nagyon veszélyes, de a kvázi B csapatba tartozó Batshuayi is gólerős. Japánnak valahogy ki kéne bírniuk a rohamokat, hogy legyen reményük a továbbjutásra.

A tornán Japán eddig elég kétarcú volt, a nyitómeccsen legyőzte Kolumbiát, Szenegál ellen kétszer is hátrányból zárkózott fel a jól kontrázó és jó mentalitású csapat, hogy aztán Lengyelország ellen teljesen szétessen, és alibi futballt mutasson be, igaz, ehhez talán az is hozzájárult, hogy a kapitány hat helyen változtatta meg a kezdőt. A japánok utolsó meccsükön kikaptak, és a vb-k történetében először kevesebb sárga lapjuknak köszönhetően jutottak tovább, csak a fair play-jel előzték Szenegált.

A legutóbbi teljesítményével esélytelen japán, bár Nisino kapitány azzal magyarázta a változtatásokat, hogy most pihent játékosokkal vághat neki a nyolcaddöntőnek. amikor Japán korábban a nyolc közé játszott (2002, 2010) , már mindig kimerült csapattal értek oda.

14 Galéria: Japán-Szenegál 2-2 Fotó: Marcos Brindicci / Reuters

A belgák eddig frissnek tűntek, és valószínűleg egyből támadni fognak. Csak az esélyesség terhét kell elviselniük. A két évvel ezelőtti Eb-n is favoritként beszéltek az aranygenerációról, aztán nagy meglepetésre, Wales ejtette ki őket a négy közé jutásért, míg a négy évvel ezelőtti vb-n a legjobb nyolc között, Argentína ellen estek ki. Hazardék most arról beszéltek, hogy azóta még érettebb játékosok lettek és már tudják kezelni az ilyen helyzeteket. A 20 órától kezdődő meccsen mindez ki fog derülni.

H2H