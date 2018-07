Belga-japán: 0-2-ről 3-2 a 94. percben

Nagyobb favorit nem volt a nyolcaddöntőkben, mint Belgium Japán ellen. A belgák 3 győzelemmel léptek tovább a csoportból, Japán kevesebb sárga lappal nyert helyet a 16 között Szenegál ellenében.

25 percig játszogattak a belgák, akkor a gázra léptek, és két helyzetet gyorsan összehoztak. Lukaku lendülő lábáról sikerült lelopni a labdát az ötösön, majd Kompany kanalazott a kapu helyett vissza egy hosszúra ívelt szögletvariációt.

Mertensnek voltak egyedül meglepőbb passzai, kétszer is jól tette le a labdát, de az egyikből lövés sem lett, a másikat Hazard lőtte el, nem elég jól.

rad

Japán veszélyesen kontrázott, és egy perccel a szünet előtt Courtois kapus ráhozta a frászt a belgákra, amikor átgurult a lába között a labda Oszako közeli gurítása után - de még elkapta a vonal előtt.

A 2. félidő eleje nagyon átalakította a meccset: a 48. percben vezettek a japánok. Shibaszaki kicsit rövid labdát küldött laposan Haragucsinak, de Verthongennek sikerült elvétenie. Haragucsi nem lőtt egyből, csinált egy félresikerült visszacselt, amit Verthongen megevett, így tisztán lőhetett, pontosan a jobbalsóba. 1-0 Japánnak.

Nem telt el öt perc, Japán 2-0-ra ment. Kagava játszotta meg Inuit, aki jó 20 méterről tüzelt, hajszál pontosan a bal alsóba. Courtois tehetetlen volt, Belgium padlóra került.

Ami jó volt nekik, hogy 40 percük maradt reagálni, és legalább hosszabbításra menteni a meccset.

Támadtak is, de Lukaku a 63.-ban ziccerben mellébólintott, a 68.-ban szintén ziccerben Joshida blokkolta becsúszva a közeli lövését.

28 Galéria: Futball vb 2018, Belgium-Japán: 3-2 Fotó: Toru Hanai / Reuters

A japánok mindenhová odaértek, és közben veszélyesen kontráztak is, benne volt a lábukban a 3-0.

Aztán egy röhejes helyzetből gólt kaptak a 69.-ben. Szöglet után az egyik japán védő az égbe rúgta a labdát a 16-oson belül, Verthongen balról visszafejelte középre, de a labda beeett a hosszúba. Már csak 2-1-re vezetett Japán.

Négy perc múlva meg már nem is vezetett: Hazard ívelt be balról, tökéletesen a csereként beállt Fellaini fejére, aki be is bólintotta. 2-2 a 74. percben, a belgák visszajöttek a meccsbe - öt percen belül kaptak kettőt, majd öt percen belül rúgtak kettőt.

Japán nem omlott össze, sőt, ők álltak közelebb a harmadikhoz, de a lövés pillanatában mindig odaért egy belga láb. A belgáknak kellett pár perc, hogy magukhoz térjenek, miután túlzottan lenyugtatta őket az egyenlítés, de a 86.-ban már ők tüzeltek: Chadlié volt az első fejes - ő is csereként jött be -, de Kavashima kitolta. Azonnal jött az ismétlés Lukakutól, Kavasima ezt is kitolta. Egyik labda sem volt jól helyezve, de a japán kapus ügyesen védett. Ahogy két perc múlva Verthongen lövésénél is.

Honda még a 94. percben is tesztelte Courtois-t egy 34 méteres szabadrúgással, amit éppen csak kitolt a kapus. Érkezett egy szöglet, Courtois lehúzta.

3:22-nél járt a négyperces hosszabbítás, amikor a kapus elindította az utolsó akciót.

Ezt:

Mivel szinte a teljes japán csapat fent volt, gyors kontra futott végig a pályán, aminek a végén Lukaku elengedte a labdát, ezzel Chadli ziccerbe került, és bőven a 94. percben begurította a győztes gólt.

Ez volt a meccs utolsó rúgása, Belgium 0-2-ről fordított 3-2-re, és pénteken a brazilokkal játszik a nyolc között. Japán kiesett a világbajnokságról.

Borítókép: Murad Sezer / Reuters.

rad