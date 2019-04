Zidane csorgathatja a nyálát, akkora gólt lőtt Hazard

Tovább folytatódik Eden Hazard remek formája, a Chelsea belga válogatott játékosa ugyanis majdhogynem egy emberként intézte el a West Ham elleni hétfői bajnokit, amit Hazard duplájával nyert meg a Chelsea. Ezzel Hazard elmúlt tíz meccsen tizenegy gólban vállalt szerepet előkészítőként vagy gólszerzőként, a szezonban pedig már 28 gólja és gólpassza van a Premier League-ben, amivel a legeredményesebb játékos Sergio Agüerót megelőzve.

Hétfő este Hazard előbb a 24. percben, a West Ham térfelének közepéről indulva volt eredményes: amint megkapta a labdát, ritmust váltott a kapu felé, majd sorra cselezte ki a vendég csapat védőit. A tizenhatoshoz érve egy mozdulattal két védőt is lerázott magáról, majd még mielőtt összezárhattak volna előtte, kilőtte a bal alsót.

A belgának a góltól csak még inkább megjött a kedve, öt perccel később tizenegyesgyanús helyzetben esett el a tizenhatoson belül, ám végül nem kapott büntetőt.

A 2-0-s végeredményt természetesen nem más, mint Hazard állította be a 90. percben, amikor a West Hamnek sikerült teljesen üresen hagynia a belgát a kapu előtt. A Chelsea ha nem is gázolt át ellenfelén, simán nyert, és tartja harmadik helyét a bajnokságban. A West Ham 33 forduló után tizenegyedik.

Hazard remek formájának furcsa módon talán Londonban és Madridban is egyszerre örülnek, a hírek szerint ugyanis a belga válogatott a fő kiszemelt Zinedine Zidane-nál és a Real Madridnál a nyári átigazolási időszakra, és ha továbbra is így játszik majd, az csak még magasabbra növelheti az állítólag már most is 110 millió euró fölötti árát.

stat