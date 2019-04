Három perc, két gól – nagyon hajt a dobogóra a Tottenham

A Tottenham Huddersfield Town elleni 4-0-s győzelmével folytatódott szombat kora délután a Premier League 34. fordulója, ezzel a Tottenham továbbra is nagy csatában lesz a bajnokság hajrájában a dobogó harmadik helyért a Chelsea-vel, amit úgy előzött be most egy ponttal, hogy a Tottenham most érte be meccsszámban a londoni riválist, ami vasárnap a Liverpool ellen játszik majd rangadót.

A hazai csapat az első félidő közepét a második végét nyomta meg meg nagyon. Elsőben Victor Wanyama és Lucas Moura 24. és 27. percben szerzett góljaival gyorsan 2-0 lett nekik, majd több veszélyes helyzet, és egy nagy, már a második félidőben lőtt kapufa után a hajrában Lucas Moura előbb duplázott, aztán a mesterhármast is elérte a hosszabbításban.

A sima sikert viszont nem minden Tottenham-szurkoló láthatta a helyszínről, aki szerette volna, a klub ugyanis szombat reggel közölte, máris többeket kitiltott az április 3-án megnyílt vadonatúj stadionjából,

amiért azok folyamatosan álltak a nézőtéren, és ezzel zavarták a mögöttük ülők kilátását.

A közleményben annyi szerepelt még, hogy örülnek neki, ha egy-egy izgalmas pillanatban felugranak a szurkolók, azt viszont nem támogatják, hogy az ülőhelyeken végig álljanak. Az kitiltás hosszát nem közölték.