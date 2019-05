A meg nem adott gól kellett a fordításhoz a Vidinek

2006 óta először, története során másodszor lett kupagyőztes a Mol Vidi FC, ami a szombati, budapesti döntőben 1-0-s hátrányból fordítva verte a Budapest Honvéd csapatát. A mérkőzés a vitatott bírói ítéletekről és a thrillerbe illő lezárásról maradt emlékezetes, de a brutálisan kemény belépők sem a játék szépségét emelték.

A mérkőzés legdrámaibb pillanata az volt talán, amikor Iványi Zoltán játékvezető egy elsőre szabályosnak tűnő Vidi-gólt nem adott meg, ami éppen egyenlítést jelentett volna az akkor még hátrányban játszó székesfehérvári csapatnak. A szabadrúgás után jövő gól előtt ugyanis nem a megfelelő helyről végezte el a Vidi a pontrúgást, így gól helyett megismételt szabad jöhetett, gyorsan megszakítva az euforikus ünneplést.

Bár a Vidi szempontjából hátrányos ítélet született, ráadásul az eset után Marko Nikolicot, a Vidi vezetőedzőjét ki is állították reklamálás miatt, Pátkai Máté szerint viszont kicsit még jót is tett nekik a dolog, mert még jobban felpörgette őket a meg nem adott gól, és ez is szerepet játszott abban, hogy a második félidőben sokkal jobban tudtak játszani, mondta a Nemzeti Sportnak a döntő után.

A Vidi kapusa, Kovácsik Ádám szerint is a meg nem adott gól adott nekik pluszt, Nikolic kiállításának viszont nem volt nagy hatása a mérkőzésre, ugyanúgy tették a dolgukat a pályán, ahogy előre kérte tőlük az edzőjük.

A Vidi 2-1-re nyert, a győztes gól a hosszabbításban született. 2006-ban, a Vidi első kupasikerénél hasonló drámai befejezés jött, 2-2-es döntetlen után büntetőkkel 6-5-re verték a Vasast.