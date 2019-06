A Dortmund 14 éves csodagyereke 25 meccsen 46 gólt lőtt az U17-ben

Eddig hatalmas fogásnak tűnik, hogy a Borussia Dortmund 2016-ben leigazolta a kameruni Youssoufa Moukokót a St Paulitól. Az akkor még csak 12 éves labdarúgó első dortmundi évében a 15 év alattiak korosztályos bajnokságában rögvest 33 góllal nyitott, 21 meccsen.

46 goals in 25 games ⚽️🔥



... and he’s only 14! pic.twitter.com/45JWdZ2Qvk — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 2, 2019

Nem csoda hogy év végén felvezényelték az U17-be, ahol az első bajnokiján duplázott az SG Unterrath ellen. Ebben a szezonban pedig valami egészen eszetlen mennyiségű gólt termelt a még mindig csak 14 éves, és továbbra is az U17-es korosztályban szereplő játékos.

Moukoko 25 meccsen 46 gólt lőtt a Dortmund U17-es bajnoki címet szerző csapatában.

A játékos életkorát sokan kétségbe vonták, sőt még a dormundi edzők közt is akadt, aki szerint a valós életkora több évvel magasabb a hivatalosnál. Az üggyel kapcsolatban annak idején, 2017-ben a német szövetség is vizsgálódott, de végül a dortmundiaktól kért és kapott tájékoztatás alapján elfogadták, hogy annyi idős, amennyinek a papírjai mutatják.

Ebben nyilván sokat számított, hogy apja a születésekor a német születési bizonyítványt is kiváltotta fiának a yaoundei német követségen.

Moukoko amellett, hogy hatalmas tehetségnek tartják, már egy 1 millió dolláros Nike-szerződést is magáénak tudhat, így akkor is lesz minek örülnie, ha végül pályafutása nem váltaná be a kezdeti reményeket, ahogy az több hasonló korú csodagyerekkel is megtörtént. A legnevesebb negatív példa Freddy Adué, aki az új Peléből lett tucatjátékos.

Az U17-es sztárságból tehát még nem érdemes nagy következtetéseket levonni, ennek bizonyítására elég csak pár csodagyereket említeni a közelmúltból. Aki ismeri Samed Yesil, Sinan Kurt vagy Gianluca Gaudino sztoriját, az nyilván tudja, miért mondtuk mindezt, aki pedig nem ismeri őket, az ebből a tényből kiindulva sejtheti.