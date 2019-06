Látványos lépés lenne a Wales elleni győzelem

A magyar futballválogatott hozta a kötelezőt szombaton Azerbajdzsánban, a neheze viszont most jön. Kedd este ugyanis Wales az ellenfél, amely Eszéken szoros meccset játszott a horvátokkal, a hazai csapat jobb helyzetkihasználásával nyert 2-1-re, mert a kapuralövések aránya 6-3 volt Walesnek. A négy horvát védőből hárman is sárgát kaptak, ami jelzi, nem kis adag veszély volt a vendégek támadásaiban, még ha összességében kevesebbet is volt náluk a labda.

Az örökmérleg nem kedvező a mostani riválissal szemben, ötször kaptunk ki a múltban, háromszor nyertünk két döntetlen mellett. Az 1958-as világbajnokságon volt az egyik fájó vereségünk, amikor egy kifejezetten sokra taksált válogatott maradt alul egy nem túl veretes Walesszel szemben, 2-1-re.

A fogadóirodák hajszállal Walest tartják az esélyesebbnek.

Pár fontosabb adat a walesi futballról, ami alátámasztja ezt, zárójelben a magyar helyezés:

UEFA-rangsor a klubok eredményei alapján: 48. hely (33.)

világranglista: 19. hely (51.)

ELO-rangsor: 29. hely (51.)

Nemzetek Ligájában megszerzett pozíció: 19. hely (31.)

A walesi klubfutball sokáig nem létezett igazán európai szinten, a TNS megjelenése sem tudta számottevően befolyásolni a besorolásukat, noha a walesi bajnok UEFA-együtthatója kétszerese a magyar bajnok Ferencvárosénak.

Kétszer egymás után az előző két selejtező-sorozatban nem kaptak ki, 2014 előtt viszont igen. Mindez táplálhatja a magyar reményeket. Ugyancsak 2013-ban fordult elő, hogy a magyarok az első négy meccsből három győzelmet szerezzenek, ami most újra összejöhet.

Dzsudzsák Balázs az azeri siker után elmondta, hogy kalkulál a csapat:

15 pontot akarnak.

Ennek egyik fontos feltétele lenne a walesiek legyőzése, mert így van igazán értéke a horvátok elleni márciusi nagy bravúrnak. 15 ponttal egyébként akár a csoport első helye is elérhető, találtunk rá példát a múltban, de a másodikra van több esély. Volt olyan selejtező-széria amúgy, amikor például már 13 ponttal is el lehetett érni a csoport második helyét. Izrael a 2000-es Eb-selejtezőn, vagy éppen Wales a 2004-es Eb előtt ennyivel végzett másodikként.

6 Galéria: Azerbajdzsán-Magyarország 1-3 Fotó: Aziz Karimov / Reuters

Számolgatni még ráérünk, ott lesz rá az egész nyár. Most még egy döntetlen is azt jelentené, hogy a csoport első helyéről várjuk a szeptembert, ami jó előjel, lélektanilag is fontos, bár nem ér olyan sokat, hiszen az igazi tétmeccsek ősszel jönnek. De azért sokkal jobb az első helyről tekintgetni, értékelni és latolgatni.

Ha Wales nyer kedden, akkor nem lesz meg ez a pozíció. Annyira kiegyenlített a csoport, hogy egy vereség a harmadik helyre sodorhatna bennünket.

De nézzünk optimistán a ránk váró meccs elé.

Úgy tűnik, összeállt a csapat gerince, és mivel épp tavaly júniusban még ennek nyoma sem volt, ez nem kis szó.

Tavaly ilyenkor még a Leekens-korszakot nyögtük, a szlovén játékvezető Matej Jug bíráskodott például az ausztrálok ellen – ő vezeti az esti meccset is –, az a 2-1-es vereség mozdította el végül a belga edzőt.

a gerinc, hosszanti tengely így fest: Gulácsi-Orbán-Nagy-Szoboszlai-Szalai

Ők kell, hogy segítséget kapjanak a szélekről. Németh Krisztián megjelent a sajtótájékoztatón, ezért szinte biztosan szerepet kap majd. Elképzelhető, hogy ő játszik Nagy Dominik helyén, de még az is előfordulhat, hogy Dzsudzsák középre húzódik. Szerencsére most taktikai variáció is van, ami segítheti a játékunkat.

A Bakuban Szoboszlait váltó Holman remek góllal mutatkozott be, akár ő is használható, erősebbnek tűnik és gyorsabbnak, nem utolsósorban higgadtabbnak. Ezen a meccsen fontos lesz a higgadtság, mert a walesiek olykor monotonon teszik azt, amit a legjobban megtanultak, amit beléjük vertek kicsi koruktól: lövöldözni fogják a labdákat a tizenhatoson belülre. A szlovákok arra panaszkodtak a cardiffi vereség után, hogy a lepattanók többnyire nem hozzájuk kerültek, és nagy erővel ütköztek minden helyzetben.

A magyar válogatott erőssége a pontrúgás után kialakított sok helyzet. Dzsudzsák Balázs most is igyekszik majd a pontosságra, az ő jelenléte az öltözőben is fontos lesz, ha már Marco Rossi nem lehet ott. Most is készülhet egy motivációs beszéddel.

Rossi hiánya legutóbb az észtek ellen nem volt kivehető, csak most egy másik kategóriás ellenfél érkezik. Ryan Giggs ráadásul játékosként nem volt egyetlen nagy tornán sem, természetes, hogy kapitányként szeretne ott lenni.

Most kiderül, mit ér a szervezett magyar csapat játéka egy olyan válogatottal szemben, amely eggyel magasabb divízióból érkezik. Az ő játékuknak is fontos eleme, hogy a rögzített helyzetekből alaposan felkészülnek. Mind támadásban, mind védekezésben.

6 Galéria: Azerbajdzsán-Magyarország 1-3 Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Walesben van egy sztár, a háromszoros BL-győztes Gareth Bale, aki nem véletlenül volt pár éve a világ legdrágább futballistája. Az ő kikapcsolása kulcsfontosságú feladat lesz, mert a sebessége egyedülálló, nem fogunk futóversenyt nyerni vele szemben. Távoli bombái is pontosak, azt kell megakadályozni, hogy eljusson hozzá a labda. A középpályás védekezés most még fontosabb lesz, mint a horvátok ellen.

Szerencsére nem volt olyan nagy tempójú a bakui meccs, hogy sokat kivegyen a mieinkből, és hát mindig ott lebeg a szemük előtt, hogy a Puskás Stadionban játszhatnak majd jövő június 16-án, ennél nagyobb inspiráció pedig nem kell.

Várható kezdő: Gulácsi – Lovrencsics, Baráth, Orbán, Korhut – Nagy, Pátkai – Németh, Holman, Dzsudzsák - Szalai