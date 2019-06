Az Arsenal állítólag bejelentkezett Szoboszlaiért

A Football Insider szakportál értesülése szerint az Arsenal kilencmillió fontos, vagyis nagyjából 3,3 milliárd forintos készül tenni a Red Bull Salzburgnak Szoboszlai Dominik magyar válogatott labdarúgó játékjogának megvásárlásáért – írja az MTI.

A lap egy belsős forrásra hivatkozva azt írta, hogy a londoni klubnál régóta figyelik már a 18 éves játékost, de az biztos, hogy nem ők az egyetlenek: Szoboszlai iránt többek közt a Borussia Dortmund, a Lazio, a Juventus és a Napoli is élénken érdeklődik. Az Arsenal már idén nyáron szeretné megszerezni Szoboszlait, a Salzburg viszont a BL-csoportkör miatt legalább januárig szeretné megtartani a fiatal tehetséget.

Az érdeklődés persze érthető, hiszen Szoboszlai az előző idényben bekerült az osztrák bajnok Salzburg felnőtt csapatába, és bemutatkozott a magyar felnőtt válogatottban is, ráadásul elég eredményesen, emiatt pedig az egyik legjobb fiatal játékosként tartják számon.

A mértékadó transfermarkt.com szerint Szoboszlai becsült piaci értéke jelenleg 12 millió euró (3,9 milliárd forint), de a The Sun információi szerint az Arsenalnak akár 15 millió fontjába is kerülhet, ha tényleg a nyáron meg akarják szerezni. Korábban egyébként az olasz sajtóban olyan pletykák is megjelentek, hogy a magyar játékos ára akár 30 millió euró is lehet.