Az Atlético szerint sztornó Griezmann barcelonai átigazolása

Nem sokkal azt követően, hogy a Barcelona bejelentette Antoine Griezmann érkezését, az Atlético Madrid bejelentette, hogy az átigazolás miatt elindította "azokat az eljárásokat, amelyeket jogi és törvényes érdekei megvédése szempontjából megfelelőnek ítélt".

A madridi klub azt állítja, hogy Griezmann már az előtt megegyezett a Barcelonával, hogy kivásárlási ára 200-ról 120 millió euróra csökkent volna.

Így a katalán egyesület által fizetett összeg nem elegendő arra, hogy megvegye a francia futballistát.

A játékos május 14-én jelentette be, hogy távozik klubunktól, ezért az Atlético Madrid álláspontja szerint a szerződés felbontása már az előző idény vége, valamint július 1. előtt megtörtént, így jogi lépéseket indítottunk

– írta közleményében az Atlético.

Griezmann 200 millió eurós kivásárlási ára július elsején 120 millióra (39 milliárd forintra) csökkent, amit a katalánok kifizettek, majd pénteken be is jelentették a világbajnok francia válogatott csatár leigazolását. Ezek szerint még az is kiderülhet, hogy egy kicsit elkapkodták a nagy hír világgá kürtölését. Vélhetően a csatár így is náluk köt ki végül, de lehet, hogy sokkal többet kell fizetniük érte.

(via MTI)