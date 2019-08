A Balmazújváros licenc nélkül is belevág az NB II.-be

Bár a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hétfőn megvonta a Balmazújváros NB II.-es licencét, a futballcsapat mégis lejátssza első meccsét a bajnokságban.

Fotó: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő / Facebook

Az MLSZ a Balmazújváros licencét feltehetően annak több százmillió forintos hiánya miatt vonhatta vissza. A szabályok szerint a szövetség csak az érintett klubot tájékoztatja az indoklásról, így csak találgatni lehet, mi áll a háttérben.

Az NB II. is a hétvégén rajtol, és meglepetésre a Balmazújváros is bekerült a versenyprogramba. Eszerint a Balmazújváros vasárnap 19 órakor Siófokon játssza első meccsét. A szövetség indokolt is.