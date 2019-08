Nemcsak a bírót és a Honvédot érte támadás, hanem az egész futballvilágot

Ha valaki csütörtök délelőtt megkérdezte volna, hogy melyik esti Európa Liga-meccs ígérkezik a legizgalmasabbnak, a kispesti szurkolókon kívül vélhetően nem sokan választották volna a Budapest Honvéd – Universitatea Craiova összecsapást.

A hosszabbításba torkolló meccs sokáig nem is volt túl izgalmas, a végén azonban elszabadultak az indulatok:

előbb a román csapat albán légiósa, Kamer Qaka lökte fel Batik Bencét egy szabadrúgás után, ami miatt a két csapat játékosai hamar dulakodni kezdtek;

aztán pedig az fokozta tovább a káoszt, hogy a román szurkolók egyike hanggránátot dobott a pályára, ami pont az északír játékvezető, Arnold Hunter mellett robbant fel.

Huntert hosszasan ápolták, és az UEFA-ellenőrök is megjelentek a pályán, hosszas tanácskozás után azonban a meccset nem szakították félbe, bő félórás szünet után a negyedik játékvezető vette át a stafétát, a Honvéd pedig végül tizenegyesekkel zúgott ki.

A kispesti csapat természetesen rögtön bejelentette, hogy megóvja a meccset. Bár azóta számos helyről érkezett már megfejtés a történtekre, még mindig nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy mi lesz az ügy vége.

Furcsaságok sorozata

A meccset követően több volt játékvezető is megszólalt az esettel kapcsolatban, és bár több érdekesség is elhangzott, nem derült ki egyértelműen, hogy helyes döntés volt-e folytatni a meccset.

Bede Ferenc az Origónak arról beszélt, hogy egy néhány éves szabályváltozás miatt mehetett tovább a meccs, melynek értelmében ilyen esetben arra kell törekedni, hogy a mérkőzést mindenképpen befejezzék. Bede hozzátette: azt is mérlegelni kell, hogy mekkora botrány lehet abból, ha a bíró lefújja a meccset, de arra is kitért, hogy

FURCSA VOLT, HOGY A KOMMUNIKÁCIÓ MOST A PÁLYÁN ZAJLOTT, mert ezt ÁLTALÁBAN A JÁTÉKOSKIJÁRÓBAN szokták lebonyolítani.

Szabó Zsolt, korábbi FIFA-játékvezető is ezt emelte ki az M1-en. Mint mondta, számára az volt a legfurcsább, hogy az illetékesek nem követték az UEFA-protokollt, és a pálya szélén tanácskoztak, a nézőtéren ülő szurkolók fütyülése ugyanis olyan nyomást helyezhetett a döntéshozókra, amely alapvetően megkérdőjelezi a döntés semlegességét és átgondoltságát.

Hozzátette:

A nemzetközi kupasorozatok rendkívül sűrű programja miatt a döntés egy-két napon belül várható, az újrajátszás elrendelése viszont kizárható.

A volt játékvezető szerint egyébként azért is fontos lenne a szigorú, határozott fellépés, mert még csak a szezon elején járunk, ezzel pedig precedenst lehetne teremteni a hátralévő időszakra.

A Digi Sporton egy korábbi román FIFA-bíró, Ion Crăciunescu próbálta megfejteni az esetet: ő a többi között arról beszélt, hogy két hasonló esetről tud, ahol a játék folytatódott, miután a játékvezetői stáb valamelyik tagját megdobták, és az UEFA mindkét esetben elvette a győzelmet a vétkes csapattól. Crăciunescu azt is kiemelte, hogy a játékvezető csak abban az esetben kérhet cserét, ha annyira megsérült, hogy nem tudja folytatni a játékvezetést, Hunter pedig döntéseket hozott, és lapokat is kiosztott, mielőtt átadta volna a stafétát a negyedik játékvezetőnek.

A beszámolókban egyébként a fentieken felül többször felmerült az is, hogy a helyi UEFA-delegáltak azért nem döntöttek a meccs lefújása mellett, mert a román csendőrség kapitánya azt mondta, hogy ebben az esetben nem tudná garantálni az emberek biztonságát.

A futballvilágot érte támadás

A helyzettel kapcsolatban megkerestük Azurák Csabát, a Honvéd kommunikációs és marketingigazgatóját, aki azt mondta: jelenleg az a legfontosabb, hogy megóvják a meccset. Az Európa Liga versenykiírása szerint erre a mérkőzés végétől számított 24 órán belül van lehetőség, ebbe a határidőbe pedig mindenképpen szeretnének beférni.

Nemcsak az UEFA-nál fogunk intézkedéseket kérni, hanem minden lehetséges fórumra elmegyünk. Ebbe beletartoznak az MLSZ emberei is, mindenkinek kérjük a segítségét, mert azt gondoljuk, hogy tegnap a Craiova elleni mérkőzésen nemcsak a bírót és a Honvédot érte támadás, hanem az egész futballvilágot

– mondta Azurák, hozzátéve, hogy félelemben nem lehet játszani és szurkolni, az a bizonyos hanggránát pedig a félelem jele volt.

A kommunikációs igazgató azt is hozzátette, hogy a játékosok és a szurkolók elmondása alapján a meccs előtt is történt incidens: mi is írtunk arról, hogy a magyar szurkolók összeverekedtek a román ultrákkal, a szállodánál pedig állítólag petárdákat durrogtattak, hogy megzavarják a Honvéd játékosainak pihenését. A meccs közben sem csillapodtak az indulatok, a hazaiak állítólag folyamatosan hergelték a szurkolókat, és hanggránátokkal is dobálták őket. A pálya szélén melegítő játékosokat is köpködték, de a biztonságiak ezzel állítólag nem kezdtek semmit.

Azurák szintén említette a csendőrség álláspontját, mint mondta, szerinte a zsarolás kategóriájába tartozik, hogy a román biztonsági erők főnöke azt mondja az UEFA delegáltjának, hogy nem tudja garantálni a biztonságot, ha félbeszakítja a meccset. Mint mondta, összességében tényleg kétségbeejtő volt a hangulat, ezért szeretnék, ha nemzetközileg is lenne visszhangja a dolognak, mert az az alapvető tanulság, hogy

nemcsak a bírót és a Honvédot támadták meg, hanem a labdarúgást, meg az azt szerető embereket is.

Akkor most ki fogják zárni a Craiovát?

A fentiek fényében ez elég érdekes kérdés, amire valószínűleg addig nem is kapunk rendes választ, míg meg nem születik az UEFA döntése. A Csakfoci.hu cikke alapján Marcel Popescu, a Craiova elnöke nem tart ettől: ő arról beszélt, hogy már megtalálták a hanggránátot elhajító szurkolót, és bár szankciókra számít, nem hiszi, hogy kizárják a csapatot. Mint mondta, az ehhez hasonló incidensek elfogadhatatlanok, és tanulniuk kell ebből az esetből.

A Craiova edzője, Corneliu Papura is hasonlóan vélekedett. Ő azt mondta, hogy megérdemelték a továbbjutást, és úgy vélekedett, hogy egyértelműen túlzás lenne, ha egy ilyen meccs után a Honvéd jutna tovább 3-0-val. Papura amúgy azt is elmondta, hogy reméli, nem kell zárt kapus meccseket játszaniuk.

A nemzetközi lapok ennyire nem voltak optimisták a kérdésben. A francia L'Equipe szerint egyáltalán nem biztos a Craiova továbbjutása, mert az UEFA-tól kemény büntetésre számíthatnak, a brit The Sun pedig sokkolóként írta le a történteket, és azt is kiemelte, hogy a Honvéd edzője, Giuseppe Sannino egyértelműen jelezte, hogy a meccsnek véget kellene vetni.

Szabó Zsolt erről egyébként azt mondta, nem lepné meg, ha az UEFA kizárná a Craiovát, ellenkező esetben ugyanis

a szervezet legalizálná az ehhez hasonló nézőtéri viselkedést, ami ellen például a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetői évek óta hatékonyan harcolnak.

Az incidenssel kapcsolatban kerestük az UEFA-t, ha válaszolnak, vagy időközben döntést hoznak az ügyben, frissítjük a cikket.

Borítókép: A Budapest Honvéd játékosai a gól nélküli döntetlent követő tizenegyes-párbajban, a labdarúgó Európa Liga második selejtezőfordulójának visszavágójaként játszott Universitatea Craiova – Budapest Honvéd mérkőzésen Craiovában 2019. augusztus 1-jén. MTI/EPA/Bogdan Danescu