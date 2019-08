Egyéves kitiltás, 100 ezres pénzbüntetés a bírót megdobó román szurkolóknak

Káoszba fulladt csütörtökön a Honvéd-Craiova EL-selejtező, miután egy román szurkoló hanggrántátot dobott a bíróra. A kispestiek pedig meg is óvják a meccset. De kizárhatja-e az UEFA a románokat?

Csütörtökön botrányba fulladt a Budapest Honvéd Európa Liga-selejtezője, amin a 119. percben, közvetlenül a hosszabbítás vége előtt a román szurkolók hanggránátot dobtak a pályára, ami a bíró mellett robbant fel, majd egy öngyújtóval is eltalálták a játékvezetőt. A játék több mint fél óra szünet után folytatódott, a Craiova tizenegyesekkel jutott tovább, ám a Honvéd megóvta a mérkőzést, így hétfőn még változhat a végeredmény.

Miközben a Honvéd és a Craiova is az UEFA döntésére vár, hogy ki játszhat csütörtökön az AEK Athén ellen, a román hatóságok két vétkes szurkolót már el is fogtak. "Két férfit azonosítottunk, akik petárdát és egyéb tárgyakat dobtak be, ők 1500 lej (nagyjából 100 ezer forint) pénzbüntetésben részesültek. További szankcióként egy évre minden sportrendezvényről kitiltották őket" – tájékoztatta a Gazeta Sporturilort a csendőrség egyik szóvivője.

via Nemzeti Sport