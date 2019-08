Nikolics duplájával győzött a Chicago

Nikolics Nemanja elkapta a fonalat, a Chicago Fire magyar csatára sorozatban negyedik meccsén lő gólt, az amerikai futballbajnokság (MLS) szombati játéknapján az ő duplájával verte a Chicago Fire a Philadelphia Uniont.

Nikolicsnak eléggé hektikusan alakult a szezonja, az elején, tavasszal jól ment neki, de utána három hónapig nem lőtt gólt, az utóbbi hetekben viszont már újra csapata meccseket eldöntő tagja.

A csatár most az első félidő végén volt kétszer is eredményes. A 38. percben Frankowski beadására érkezett jó ütemben, közelről talált kapuba, majd a 45. percben 11-essel duplázott. A félidő utolsó perceiben viszont nehéz helyzetbe hozta magát a Chicago, Gaitán hátulról csúszott be szabálytalanul, így azonnal piros lapot kapott.

A Chicago a második félidőt kapott gól nélkül hozta, de a 25 meccs alatt 11 gólt szerző Nikolics csak a 77. percig maradhatott a pályán.

A Chicago a mostani győzelemmel sincs túl jó helyzetben, csak a 10. a 12 csapatos keleti konferenciában, amelyet a Philadelphia vezet jelenleg.