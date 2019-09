A Hertha megnyerte első bajnokiját a szezonban

Pedig most nagyon sok pénzt költöttek a nyáron.

A Bundesliga ötödik fordulójában a Hertha BSC megszerezte szezonbeli első győzelmét, így elmozdult a tabella utolsó helyéről. A címvédő Bayern München sima meccsen verte 4-0-ra a Kölnt.

A német bajnokságban alsóházi derbit rendeztek, az eddig egy-egy pontot gyűjtő, a 17. és 18. helyen álló Paderborn és a Hertha játszott egymással. A Hertha jól kezdte a meccset, a 10. percben Dilrosun nagy szólójáva szerzett vezetést az újonc Paderborn ellen.

A második félidőt is jól kezdte a Hertha, az 52. percben egy kapuskirúgással induló támadást játszott végig higgadtan, Wolf fejezte be az akciót egy közeli lövéssel.

A Paderborn erre a gólra villámgyorsan reagált, az 54. percben Zolinski tett kapuba az ötösről egy jobbszélről érkező labdát, de egyenlíteni már nem tudott a vendégcsapat, így egy pontjával az utolsó helyre csúszott.

Hertha-Paderborn

A Bayern München elég hamar éreztette dominanciáját, hiszen a középen kiugratott Lewandowski találatával már a harmadik percben vezetést szerzett. A második félidőig maradt ez az állás, de Lewandowskinak a szünet után megint csak három perc kellett a góllövéshez. Ezúttal egy szöglet után fejelt kapuba a lengyel csatár.

Az 59. percben a Köln megkönnyítette a Bayern dolgát, Ehizibue a 16-oson belül lerántotta Coutinhót. A mozdulatért piros lap és büntető járt. A 11-est Coutinho aztán be is lőtte, így lett 3-0. A végeredményt aztán Perisic állította be a 73. percben, amikor labdaszerzés után fordult le a Bayern. A horvát támadó a 16-os jobb sarkától lőtt keresztbe laposan és talált kapuba.

Bayern-Köln

