Ámokfutást rendezett a Hertha kapusa

A bajban lévő Köln és a Mainz is bedobta a nevét, miközben a Hertha is a válság felé közelít.

A Hertha BSC eleve nem állt túl jól a Bundesligában, de a bajnokság 12. fordulójában még nehezebb helyzetbe került. Egy félidő alatt két gólt kapott a még nála is gyengébb Augsburgtól, miközben Rune Jarstein kapust kiállították.

Az Augsburg a forduló előtt a 15. helyen állt épphogy a kieső zóna felett volt, egyetlen pont választotta csak el tőle. A Hertha egy ponttal többet gyűjtött az Augsburgnál, és 11 ponttal a 12. helyen volt.

A Hertha védelmi hibája már az első gólnál megmutatkozott. A 17. percben az oldalvonal mellől érkezett egy beívelés szabadrúgásból, ami a védők mögé érkezett, és csak az augsburgiak mozdultak rá, így Max nagyon simán terelte kapuba a lepattanót.

A 26. percben aztán még katasztrofálisabb teljesítményt nyújtott a berliniek védelme. Egy hátrapassz elég rosszul sikerült, aztán az egyik védő kényszerből hazaadott, de az augsburgi Richter is indult a labdára. Jarstein kapus ahelyett, hogy kivágta volna a labdát, levette, de elég rosszul, így Richter helyzetbe került. Jarstein a labdával együtt Richtert is felvágta, majd a lecsorgóra érkező Córdova vádlijába is csúnyán beletalpalt. Nem sokat ért vele, az üresen maradt kapuba így is betalált a csatár. A durvaságért pedig egyből piros lapot kapott Jarstein.

Richter megsérült, nem tudta folytatni a játékot. A helyére beállt Hahn szerezte az Augsburg harmadik gólját az 52. percben. A 4-0-s végeredményt Niederlechner állította be a 79. percben.

A vereségével a Hertha a 14. helyre csúszott, az Augsburg pedig feljött 12.-re.

Tabella: