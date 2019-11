A BL-ről álmodott, de Dárdai nélkül a kiesőzónában a Hertha

Szomorú vagyok, hogy semmit sem tudtunk megmutatni abból, amit a kéthetes válogatott szünetben gyakoroltunk. Nagyon csalódottak vagyunk emiatt. Akik ismernek, tudják, hogy én vagyok az utolsó, aki ebben a helyzetben magára gondolna. Ez a klubról szól, amit már 20 éve szolgálok. Meg akarjuk állítani ezt a negatív tendenciát, és amilyen gyorsan csak lehet, vissza akarunk térni a helyes útra

– nyilatkozta Ante Čović, a Hertha Berlin vezetőedzője csapata hétvégi meccse után.

A Hertha a Bundesliga legutóbbi fordulójában megalázó, 4-0-s vereséget szenvedett az Augsburgtól, ami után nemcsak Németország, de egész Európa egyik legrosszabb formában lévő csapata is lettek. A Hertha október 4-e óta nem tudott bajnokit nyerni, az azóta eltelt öt fordulóban négy vereség és egy döntetlen a berliniek mérlege, és azt az egy pontot is csak a szintén pocsék formában lévő Werder Bremen ellen sikerült kiharcolniuk.

Ebben az időszakban 13 gólt kaptak, miközben ők csak 5 gólt szereztek, és egészen a bajnokság 15. helyéig zuhantak, és csak jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg a már osztályozós helyen álló Fortuna Düsseldorfot.

Az öt legerősebb európai bajnokságban csak egy csapat van még ennél is rosszabb formában, a Serie A utolsó helyén álló Brescia, akik mind az öt legutóbbi bajnokijukat elveszítették.

A Hertha egyetlen részsikere az elmúlt majdnem két hónapban, hogy a Német Kupában büntetőrúgások után legyőzték a másodosztályú Dynamo Dresdent.

Sokat akart a Hertha, nem bírta a farka

Nem meglepő, hogy ilyen eredmények után fogytán a berlini szurkolók türelme, akik közül már többen is Ante Čović, valamint Michael Preetz sportigazgató távozását követelik. Preetz az előző szezon végén köszönte meg a csapatot három és fél éven át vezető Dárdai Pál munkáját. Dárdai konszolidálta a korábbi években liftező Hertha helyzetét a Bundesligában, egy biztos középcsapat lettek, sőt, még az Európa Liga csoportkörébe is sikerült egyszer bejutniuk. Eközben gazdasági téren is stabilizálódott a klub, olcsón igazoltak játékosokat, akiken aztán többszörös haszonnal tudtak továbbadni.

De a klub vezetőségének, és főleg Michael Preetznek, ennél nagyobb ambíciói voltak, támadó felfogású, attraktív játékot akartak látni a csapattól, amivel harcban lehetnek a Bajnokok Ligája indulásért is. Ezt viszont már nem Dárdaival, hanem másik edzővel képzelték el. A hírek szerint szóba került André Villas-Boas és David Wagner is, de az ő szerződtetésük túl sokba került volna a klubnak. Ezek után a berlini születésű horvát szakemberre, Ante Čovićra esett Preetz választása, aki Dárdaihoz hasonlóan a Hertha utánpótlásában dolgozott.

Dárdai az edzőváltásról májusban még így nyilatkozott az Indexnek:

A szezon elején jól néztünk ki, voltak meglepetésszámba menő győzelmeink, de hosszú távon nem állunk készen arra, hogy a hatodik helyért csatázzunk. Volt velem a Hertha hetedik és hatodik, majd tizedik, most is a tizedik helyért küzdünk, szerintem meg is lesz. Ennek az átlaga nyolcas. Nálam nevesebb edzők sem voltak képesek ennél jobb átlagra. Ott is van a helyünk, vagy a mögött. Nem tudunk többet. Aztán persze lehet, hogy majd az új edző, akit már kineveztek, egy csapásra bebizonyítja, hogy a tavaszi szezonban sem lehetetlen több pontot szerezni, mint ősszel. Hogy valóban a BL-helyekért kell harcolnunk. Az első számú lelkes szurkolója leszek az utódnak, Ante Čovićnak, akit az utánpótlásból ismerek is, Palkó is volt nála.

12 forduló elteltével úgy tűnik, hogy Dárdainak lett igaza, a csapat képességei és a kitűzött célok egyáltalán nincsenek összhangban egymással. Čović megkapta a lehetőséget, hogy kedvére alakíthassa át a keretet, több mint 30 millió euróért igazoltak új játékosokat. A klubrekordért, 20 millió euróért szerződtetett belga csatár, Dodi Lukebakio eddig adós a jó teljesítménnyel, csak 3 gólt szerzett a bajnokságban.

tabella

A Hertha az idei szezont is történelmi rossz sorozattal indította, az első négy forduló után mindössze 1 ponttal álltak az utolsó helyen. Ezután három győzelemmel a 10. helyig még fel tudták tornázni magukat, azonban a Bréma elleni döntetlen óta zuhanórepülésben vannak. A statisztikák még rosszabb képet is festenek a Hertháról, mint a tabellán elfoglalt helyezésük:

a 115 kapura lövésük a legkevesebb a bajnokságban,

az 1,353.8 futott km a harmadik legkevesebb a bajnokságban,

az 1,168 megnyert párharc a negyedik legkevesebb a bajnokságban.

Mindez a nézőszámokon is meglátszik, a szezon eddigi öt hazai meccsén 43 ezer volt az Olimpiai Stadion átlagos nézőszáma. Ezzel szemben tavaly ilyenkor még 56 ezer volt, (igaz, ebben benne volt egy Bayern elleni telt házas meccs is) vagyis a gyengébb szereplés hatására most több ezer berlini szurkoló marad távol a Hertha-meccseitől.

Érik az edzőváltás?

A Bundesligában novemberben már elkezdődött az edzőkeringő, elsőként a Bayern München küldte el Niko Kovačot, miután 5-1-re kikaptak az Eintracht Frankfurttól, majd az egy héttel később az 1. FC Köln, és a Mainz is edzőt váltott. Szalai Ádáméknak nagyon bejött a váltás, a Kölntől kirúgott Achim Beierlorzerrel a kispadon, 5-1-re győzték le a Hoffenheimet. A berlini sajtóban már most Čović lehetséges utódját találgatják.

Čović a hétfői edzés után kitérő választ adott az újságíróknak, hogy a szombaton, a Borussia Dortmund ellen ő fog-e még a kispadon ülni.

Azt mondta, hogy a súlyos augsburgi vereség után még néhány napra szüksége van, hogy elmúljon csalódottsága, ugyanakkor a feladás nem opció a számára.

A Kicker információ szerint a Hertha elnöksége és felügyelőbizottsági tagjai már hétfőn értekezletet tartottak, ahol az a döntés született, hogy Čovićtól már a hétvégi bajnoki előtt megválnak. A Hertha-szurkolók egy része örömmel látná a csapatnál a szintén berlini születésű, és éppen állás nélküli Niko Kovačot, aki mellett főként az szólhat, hogy korábban volt a Hertha játékosa, azonban Kovač inkább csak a szurkolók kívánsága, mint valódi alternatíva a klub jelenlegi helyzetében.

A másik gyakran felmerülő név Jürgen Klinsmanné. A világ- és Európa-bajnok játékos, volt német és amerikai szövetségi kapitány egy ideje már a Hertha közelében dolgozik. Lars Windhorst befektető az év elején vásárolt részesedést a Herthában, hosszabb távon pedig 250 millió eurót ígért a csapat megerősítésére. Klinsmann az egyik legfőbb bizalmi embere, ő egyengette a klub és az üzletember közötti tárgyalásokat is. Windhorst a Hertha kilenctagú tanácsadói testületébe négy főt delegálhat, ebből az egyik helyet Klinsmann kapta meg. Klinsmann kinevezése ellen az szólhat, hogy amikor legutóbb (és egyben először) próbált meg egy klubcsapatot vezetni, akkor annak csúfos bukás lett a vége. A Bayern Münchennél egy teljes szezont sem húzott ki, amikor 2009 tavaszán kirúgták.

A legvalószínűbb vészforgatókönyv mégis az, hogy az eddig másodedző, Harald Gämperle veszi át átmenetileg a Hertha irányítását. A svájci Gämperle a nyáron érkezett a csapathoz, és azért is ő lenne a legkézenfekvőbb választás ebben a helyzetben, mert rendelkezik az első osztályú csapat vezetéséhez szükséges UEFA Pro-végzettséggel. A megbízatása a félévből még hátralevő öt bajnokira és egy kupameccsre szólna, ami elengedő időt biztosítana Michael Preetznek, hogy megoldást találjon arra, miként menthetné meg a Hertha szezonját.

(Borítókép: Tobias Schwarz / AFP)