Orbán Viktor szerda este meglátogatta a Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában lévő eszéki futballcsapatot, az NK Osijeket, írja a Nemzeti Sport a klub honlapjára hivatkozva. A magyar miniszterelnök Ivan Mestrovic klubelnökkel találkozott. Mestrovic az eszéki klub egyik társtulajdonosa és nem mellesleg Mészáros Lőrinc üzlettársa.

Mészáros 2016 elején vette meg az Eszéket, majd rendezte a klub felhalmozott tartozásait, a magyar kormány pedig évi 1 milliárd forint közpénzzel támogatta meg a horvát város csapatát.

„Örömmel vettem, hogy így fogadtak egy ilyen patinás klubnál, mint amilyen az önöké. Tíz esztendeje már jártam itt a Puskás Akadémia utánpótláscsapataival, s már akkor megismerkedhettem az itteni edzőkkel, klubvezetőkkel. Akkor még jóval kisebb egyesületről beszélhettünk a mai viszonyokhoz képest, úgy tűnt, mintha nem igazán lenne jövőképük. Megismertem az akkori nehéz helyzetet és ahhoz képest mára a közös munkának köszönhetően teljesen más szintre emeltük a város futballját olyanra, melyet Eszék megérdemel"

- mondta Orbán a beszámolók szerint.

Ezután a horvát utánpótlást méltatta: úgy látja, a horvát fiatalok gyorsabban érnek és hamarabb kerülnek fel az első csapathoz, mint a magyarok játékosok, ezért is vittek át két edzőt a Puskás Akadémiához, hogy "megmutathassák, hogyan kell dolgozni az utánpótlásban."

Hasonló együttműködésre korábban is volt példa Felcsút és Eszék között; 2017-ben a kétszeres horvát válogatott középpályás, Antonio Perosevicet hozták el a horvát klubtól. (A horvátok pedig a Fehérvártól kapták meg Mirko Maricot.) Hangsúlyozta ugyanakkor a miniszterelnök, hogy nem kisajátítani akarják a horvát csapatot, hanem segíteni, ami azonban nem egyszerű.

Orbán megemlítette, hogy korábban azt gondolták, az új utánpótlás-központ lenne a legfontosabb az eszéki csapat számára, de aztán a klubelnök felvetette egy új stadion tervét is.

Ez sokkal nehezebb ügynek tűnt, de úgy látom, itt mindennél fontosabb, hogy igazi nagy klubot hozzanak létre

- mondta erről Orbán. Lehet, arra gondolt, hogy az eszéki stadion is többe kerül majd, mint eredetileg tervezték. Tavaly tavasszal jelentette be Mestrovic, hogy 2020-ra készül el a csapat 12 ezres stadionja, nyáron el is kezdődött az építkezés.

Akkor 10 milliárd forintos költségről beszélt az elnök, de a későbbi hírek már 16 milliárd körüli összegről szóltak. A stadionépítést a magyar állam is megtámogatta 2 milliárd forinttal. A látványtervek szerint az új stadionban szaunával és medencével kombinált VIP páholy is lesz.

Orbán nem tartja kizártnak, hogy 2-3 év alatt annyira megerősödjön az eszéki csapat kerete és költségvetése, hogy akár a bajnoki címért is harcban legyen. (Abban az évben, amikor Mészáros bevásárolta magát, kétmillió euró volt a csapat éves költségvetése.) '"Biztos vagyok abban, hogy az eszéki labdarúgásra még nagy sikerek várnak, és abban is, hogy a következő idényben Európában is újra eredményes lehet az NK Osijek" - bizakodott magyar miniszterelnök. Az Osijek 16 forduló után harmadik a horvát bajnokságban, 5 ponttal lemaradva a második Hajduk Splittől.

Érthető, hogy Ivan Mestrovic nem győzött hálálkodni Orbánnak, de a köszönő szavakból jutott Mészáros Lőrincnek is, akit a jó barátjának nevezett.