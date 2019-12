Tökéletes szabadrúgással kapta meg a Juventus a kegyelemdöfést

Egy nemrég készült elemzés összeszedte, hogyan próbálják a Premier League klubok zöldebbé tenni működésüket. Ennek kapcsán körbekérdeztünk, hogy mi a helyzet az NB I.-ben. Nemcsak játékban, környezettudatosság szempontjából is van még hová fejlődniük a magyaroknak.

A Lazio 2-1-re verte a Juventust, és ezzel megszerezte az olasz Szuperkupát, amiért a szaúd-arábiai fővárosban, Rijádban játszottak.

A Laziónak két hete sikerült legyőzni a Juventust az olasz bajnokságban, így nem volt igazi favoritja a mérkőzésnek. A római csapat ezúttal is látványosan játszott. A 16. percben simán kipasszolták a Juve védelmét, Lulic a bal oldalon egy lövőcsellel játszotta magát tisztára, a másik oldalon Milinkovic-Savic kapta a labdát, kapura is lőhette volna, de inkább a második hullámban érkező Luis Albertóhoz passzolt, aki szemből a kapuba bombázott.

A Juventus játéka nehezen bontakozott ki, Higuaín többször méltatlankodott, hogy csatárként nem kap elég segítséget, nem tud kinek passzolni. A félidő vége előtt azért összejött az egyenlítés, Ronaldo villant a 16-osnál. Lövését még fogta Sztrakosa kapus, de a kipattanóra érkező Dybala már belőtte a ziccert a 45. percben.

A második félidőben is a Lazio volt a veszélyesebb, a 73. percben is látványos gólt szerzett. A jobb oldalon vezetett támadás végén Lazzari adott be középre, Parolo belecsúsztatott, a jobb oldalon érkező Lulic pedig belsővel lőtt ki hosszú felső sarkot.

A Juventus még próbált hajrázni, a 90. perc után még szabadrúgáshoz is jutott, de Dybala a sorfalba bombázott. A Lazio veszélyes kontrákat vezetett az utolsó percekben is, majd szintén lőhetett egy szabadot. Cataldi küldte meg 20 méterről, a tökéletesen eltalált labda a bal felső sarokba akadt be, Szczesny kapus fel sem tudta emelni a kezét.

A Lazio története során ötödször nyerte meg a Szuperkupát, de a rekordot a Juventus tartja nyolc győzelemmel, a torinói klub 15-ször játszhatott érte, és az elmúlt nyolc évben mindig a párharc tagja volt.