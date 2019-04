Llorente elismerte, hogy hozzáért a keze a BL-elődöntőt érő gólnál

Fernando Llorente elismerte, hogy a Tottenham Hotspur Bajnokok Ligája-továbbjutást érő góljánál beleért a keze a labdába, de szerinte így is helyes döntés volt, hogy megadták a találatot a 4-3-as Manchester City győzelemmel véget ért negyeddöntőben.

A csereként beállt Llorente a 73. percben talált be a kapuba. Befújták a gólt, de a videóbíróval is megnézték a találatot, mert kézgyanús volt. A játékvezető végül utólag is szabályosnak ítélte.

„Egy kicsit, úgy éreztem, érintette a kezemet, de a kéz közel volt a labdához, amit én nem is láttam. Nem próbáltam elütni a labdát kézzel, akkor azt gondoltam, hogy gólnak kell lennie, de abban a pillanatban sosem tudhatod" – mondta a Tottenham spanyol futballistája.

A Manchester City edzője, Pep Guardiola szerint viszont nem kellett volna megadni ezt a gólt. „Támogatom a videóbírót, de talán bizonyos szögből Fernando Llorente gólja kéz volt, a bíró szögéből pedig talán nem.

A City-edző a másik, döntőnek bizonyult videóbírós esetet nem kritizálta. A 93. percben Raheem Sterling talált az ellenfél kapujába, és az 5-3-mal a továbbjutás is a manchesteri csapaté lett volna. A játékvezetők azonban utólag lest ítéltek, és nem adták meg a gólt.