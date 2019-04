4-3-as dráma után verte ki a Spurs a City-t

Manchester City-Tottenham Hotspur 4-3

A Manchester City bár hatodjára legyőzte angol ellenfelét az európai kupákban, de ennek most cseppet sem örül. Hihetetlen dráma zajlott a pályán, amelyből a Tottenham jött ki jobban, és a londoniak folytatják majd az Ajax ellen.

17 Galéria: ManCity-Spurs 4-3, Porto-Pool 1-4 Fotó: Andrew Yates / Reuters

Nehéz szavakat találni minden idők legtöbb gólt hozó első húsz percére, de inkább első 11 percére. Annyit érdemes összefoglalni, hogy két Tottenham gólban alaposan benne volt Laporte, a City védője. A másik oldalon De Bruyne két gólpasszt osztott ki a 3-2-ig, Raheem Sterling pedig kétszer is gólt lőtt belőle. Vezetett a City, a Spurs a 10. percig fordított, a City a 11. percben egyenlített, a 21.-re visszafordított. Gyakorlatilag ami kapura ment, abból gól lett. Szavak helyett a gólok:

1-0, Sterling, 4. perc:

1-1, Szon, 7. perc:

1-2, Szon, 10. perc:

2-2, Bernardo Silva, 11. perc:

3-2, Sterling, 21. perc:

Az ötödik gól után még mindig a Spurs állt továbbjutásra, mivel az első meccset 1-0-ra nyerte, idegenben lőtt gólokkal jobb volt, a Citynek kellett még egy a továbbjutáshoz. Rövid időre a Tottenham került fölénybe, de a félidő utolsó harmadára megint a Manchester City irányított, de ez még így kevés volt a továbblépéshez.

A második félidőt nagy sebességgel kezdte a Manchester City, és nyolc perc alatt három gólhelyzetet is kidolgozott, de Bernardo Silva és kétszer De Bruyne is elhibázta, vagy éppen Lloris védett bravúrral.

Éppen kiszabadult volna a Tottenham, Llorente fejese volt veszélyes, amikor egy gyors támadás végén Agüero kapta a labdát, mellre vette, és nagy erővel bevágta Lloris felett. 4-2, ezzel már továbbjutásra állt a City. Nem volt kis bravúr, ha arra gondolunk, hogy 1-2-nél három gól kellett nekik.

A gólcunami viszont nem állt le. A 75. percben egy szöglet után Llorente testéről pattant a kapuba a labda, mivel talán a könyökét is érintette, videóval vizsgálták az esetet, de Cakir végül megadta, jogosan, a könyöke a teste közelében volt, és három kamerából kettőből azzal hozzá sem ért. Ez megint Tottenham továbbjutást jelentette, a 4-3 nekik jó volt.

A végén a Spurs már tényleg csak a védekezésre ügyelt, Davies beállásával ezen erősített. A 86. percben Gündogan eldönthette volna, de a citys közelről fölébombázott. Az utolsó percekre a saját 16-osa elé szorult a Tottenham, a végén pedig jött az igazi dráma.

Sterling a 93. percben betalált, mesterhármast ért el, de az óriási hazai örömködés után Cakir nem adta meg a gólt: megvideózták, és hiába adta a passzt a tottenhames Eriksen - szarvashiba volt -, labdájába beleért Bernardo Silva, így lesen ugratta ki a gólpasszos Agüerót. Maradt a 4-3.

A Tottenham 4-4-es összesítéssel, idegenben szerzett több góllal, először került BL-elődöntőbe. Az Ajaxszal játszik, az első meccs Londonban lesz.

Porto–Liverpool 1-4

A Liverpool 2-0-s előnyből várhatta a visszavágót, mindezt úgy, hogy a Porto még soha nem győzte le tétmeccsen az angol csapatot – négy vereség, három döntetlen a portugálok mérlege –, ráadásul hét mérkőzés alatt csak két gólt tudtak lőni a Liverpoolnak.

17 Galéria: ManCity-Spurs 4-3, Porto-Pool 1-4 Fotó: Rafael Marchante / Reuters

Ennek ellenére nagyon bátran kezdtek a hazaiak. Már első percben volt egy Porto-lehetőség, Corona lőtt 16 méterről nem sokkal a kapu fölé, majd az 5. percben ismét a portugál csapat veszélyeztetett. Ez így folytatódott a következő negyedórában, a statisztikák 20 perc után így néztek ki:

Labdabirtoklás (Porto–Liverpool): 57-43

Kapura lövés: 9-0

Kaput találó lövés: 2-0

Szöglet: 3-0

A Liverpool semmit nem csinált, a 25. percben már 13-0 volt a kapura lövések aránya, de így is az angolok szerezték meg a vezetést.

Herrera adott zseniális passzt Maregának, de Van Dijk a helyén volt, óriásit mentett a Liverpool klasszisa, aztán az ellentámadásból megindult a Liverpool: némi szerencsétlenkedés után Szalah elé került a labda, remek passzt adott Manének, aki ki is használta a lehetőséget.

A partjelző viszont lest intett – nem is ünnepelt a Liverpool –, de a videobíró jelzett, és a visszajátszások után kiderült, Mané centikkel ugyan, de a lesvonal mögött volt a passz pillanatában, 0-1. Ezt a gólt sosem adták volna meg, ha nincs a VAR, mindenkinek úgy tűnt, hogy Mané lesről talált be, de nem.

Az első félidő hátralévő részében nem sok minden történt. A Liverpool Mané gólján kívül semmit nem csinált a szünetig, a Porto viszont hiába akart nagyon, a sok pontatlanság miatt nem sikerült helyzeteket kidolgoznia. 1-0-s angol előnnyel ért véget az első játékrész, négy gól kellett volna a portugáloknak ekkor a továbbjutáshoz, egyértelműen eldőlt, ki megy az elődöntőbe.

A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt. A Porto bekezdett, egyértelműen dominálta a mérkőzést, de ismét a Liverpool lőtt gólt: ezúttal Szalah volt a gólszerző, aki Alexander-Arnold zseniális gólpasszát értékesítette a 65. percben.

Ezek után felpörgött a mérkőzés, három perccel később Militao szépített, nem sokkal később pedig Mané hagyott ki egy üres kapus ziccert. A 77. percben már nem úszta meg a Porto, a csereként beálló Henderson tette a labdát a szintén csere Firmino fejére, aki teljesen egyedül stukkolhatott a kapuba, 1-3.

Az újabb bekapott góltól teljesen szétesett a Porto, a 84. percben még van Dijk is befejelt egyet, beállítva a 4-1-es végeredményt a Pool javára.

A Liverpool kettős győzelemmel, 6-1-es összesítéssel jutott tovább a legjobb négy közé, ahol a Barcelonával játszik, és idegenben, Messiéknél kezd. (Egy éve is 6-1 lett a Liverpool-Porto-párharc, csak akkor a nyolcaddöntőben.)

Az elődöntő első meccseit április 30-án és május 1-jén, a visszavágókat május 7-én és 8-án rendezik, de hogy melyik napon melyiket, azt még nem közölte az UEFA.