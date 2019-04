Az Ajax és a totális futball 20 év után újra elindult Európáért

Csapatnyi tizenévest szedtünk össze, akik nem hogy kivételes tehetségnek tűnnek, de legtöbbjük már meghatározó a klubjában. Van köztük egy magyar is.

2017-ben, 21 év után, újra európai kupa döntőjébe jutott az Ajax: az 1996-os Bajnokok Ligája-döntő után az Európa Ligában játszhatott a Manchester Uniteddel. Peter Bosz volt az edző, csapatában egy sor fiatal, tehetséges feltörekvő játékossal: meglehetősen gyenge produkcióval kaptak ki egy nagyon átlagos Unitedtől 2-0-ra.

Az Ajax fejesei, az ügyvezető, volt világklasszis kapus, Edwin van Der Sar és a futballigazgató, a szintén BL-győztes, a Barcelonát is megjárt szélső, Marc Overmars úgy döntöttek, hogy elengedik, aki menni akar.

Kezdték az edzőnél: Boszt a Borussia Dortmund szerződtette le, majd rúgta ki alig félév múlva, 2017 végén.

A döntőben szereplő játékosok közül

a középhátvéd Davinson Sanchez a Tottenhambe ment közel 50 millió euróért,

a középpályát irányító Davy Klaassen 25 millióért az Evertonba

a szélsőhátvéd Jairo Riedewald 10 millióért a Crystal Palace-be

a középcsatár Bertrand Traore kölcsönben volt náluk a Chelsea-től, ami a Lyonnak adta el 10 millióért, lényeg, hogy ő is otthagyta az Ajaxot.

Kerestek 85 millió eurót három játékoson 2017 nyarán.

A többiek maradtak, a padra Marcel Keizert szerződtették, de ő olyan gyorsan bukott, mint Bosz a németeknél, és 2017 december végén megérkezett a jelenlegi sikerek kulcsa, Erik Ten Hag.

A 49 éves edző játékosként középhátvéd volt, és nem futott be különösen nagy karriert. A holland válogatottba nem került be: Twente, De Graafschap, Waalwijk, Utrecht voltak a klubjai, legelőbbiből indult, kétszer visszatért oda, és onnan is vonult vissza 2002-ben.

Csak 2012-ben lett edző, a hagyományosan az első és másodosztály között liftező Go Ahead Eaglest kapta meg, a klub résztulajdonosa volt Overmars is. Egy szezon után a Bayern München második csapatát vette át amikor az elsőt Pep Guardiola készítette fel, két szezon múlva ment vissza hazájába: az Utrechttel 2016-ban ötödik, 2017-ben negyedik lett a bajnokságban, innen hozta el Overmars 15 hónapja. És kezdődhetett az Ajax felépítése.

Az előző bajnokságban, fél szezonja végén másodiknak jöttek fel, így indulhattak a BL-selejtezőkön, három kört is menniük kellett, hogy a főtáblára jussanak, csapat ennyire messziről még nem került elődöntőbe a Bajnokok Ligájában. Ami nélkülözhetetlen volt, hogy ne távozzon senki a fiatalok közül, a múlt nyáron így megtartották

a középhátvéd Matthijs De Ligtet,

a visszavont irányítót, Frenkie De Jongot,

a brazil szélsőt, David Nerest,

a marokkói támadó középpályást, Hakim Ziyech-t

Ten Hag jó szemmel rutinos futballistákat hozott melléjük, a 26 éves argentin balhátvédet, Nicolas Tagliaficót, a Manchester Unitedből 28 évesen visszatérő Daley Blindet és a legjobb napjain elméletileg már túljutott csatárt, a 30 éves szerb Dusan Tadicot. (Nem annyira mellékesen, az új emberek nem kerültek sokba, hárman összesen 35 millió euró körül voltak.)

A keret, illetve a kezdőcsapat így a fiatal lendület és a tapasztalat tökéletes elegyét adta ki, Torinóban 24 éves átlagéletkorú tizeneggyel álltak fel az átlag 27 éves Juve ellen.

A volt Barca-kapus, Onana, majd Veltman, Blind, De Ligt és egy fiatal, szintén tavaly igazolt egyiptomi, Mazraoui alkotta a védelmet. Előttük a középpályán Schöne és De Jong, szűrőfélék, Ziyech és Neres, a két szélső, középen a saját nevelés, Donny van de Beek, középcsatárként pedig Tadic - elméletileg.

Elméletileg, nagyon fontos szó ez, ugyanis a négy védőtől fölfelé a posztok jóval kötetlenebbek, mint napjaink szinte bármelyik topklubjában. De Jong nem csak szűr, de szervez is, ahogy Schöne is, a védők után ők az első építőemberek. Van de Beekkel egy 6-os számú középpályás van a 10-es helyén, pontosan ilyen a játéka is, nem varázsló, ellenben képes rengeteget dolgozni. Neres és Ziyech sem csak a széleken mozog, ahogy Tadic kvázi sosincs a posztját jelentő 9-es helyén, legelöl és középen, sokkal inkább irányít visszavontan. A Juventus ellen igazi középcsatáruk csak a 88. percben lett, amikor beállt az egyik öreg, Klaas-Jan Huntelaar.

Vagyis ez a csapat egy teljesen összekavart, a mai, szigorúan posztra szelektáló futballnak ellentmondó fantáziatizenegy, ami leginkább a Cruyff-féle holland totális futballra emlékeztet.

Ott sem voltak szigorúan megkötött posztok, illetve minden pozícióban több posztot is bejátszani képes emberek szerepeltek. Valami ilyesmit látunk Ten Hag Ajaxánál.

Ezt egészíti ki az abszolút Cruyff-féle, barcelonás stílus, ami

Ten Hag eddigi 67 Ajax-meccsén 190 gólt eredményezett. összgólkülönbségük is elképesztő: +130.

Nézzük csak meg ezt a támadást:

Ugyanúgy, ahogy a Barcában, leghátulról építkeznek, maximum 1-2 érintéssel, labdacipelés nélkül, annyi passzal, amennyire csak szükség van. Nem kapkodva, hanem lépésről lépésre felfejlődve. A juvésok csak kergetik a labdát.

Nem annyira dominánsak, mint a Barcelona, de sokkal pörgősebbek, ez sem a Real Madridnak, sem a Juventusnak nem tetszett. Sőt, a csoportban már a Bayern is szenvedett ellenük.

A torinói 49%-os labdabirtoklásuk kifejezetten jó, de ennél fontosabb, hogy gyorsan és nem mellékesen labdabiztosan lendülnek védekezésből támadásba.

A legfontosabb persze a passz, és hogy a játékosok a lehető legkevesebbet tartják maguknál a labdát.

Nyilván ehhez klasszisok kellenek, máshogy nem verték volna ki a Realt idegenben, aztán a Juventust idegenben. Ten Hag kiváló stratégiája mellett nélkülözhetetlen, hogy minden csapatrészben van egy extra emberük:

Ziyech és David Neres is csak egy lépésre van attól, hogy világklasszisnak mondjuk, sőt. Előbbi végigjátszotta a tavalyi vb-t a marokkóiaknál, utóbbi most kezd bekerülni a brazil válogatottba.

Nem véletlen, hogy a 21 éves De Jongot már 75 millió euróért leigazolta a Barca a következő szezonra, és küszöbön áll, hogy a Juventusnak győztes gólt fejelő 19 éves De Ligtet is odavigyék. Utóbbi totálisan saját nevelés, ahogy van de Beek is. Van kihez nyúlni, ha úgy adódik.

Ziyech és Neres is nehezen ússza meg a nyáron, hogy topklubba lépjen.

Törvényszerű, hogy júniusban szétesnek, így bennük van a most vagy soha érzés: ez az esélyük, az idei az ő Bajnokok Ligájuk. Az Ajax 1997 után játszhat újra BL-elődöntőt, azóta a Van Gaal-összeszedte, 95-ben BL-nyertes csapat óta ők az elsők, akinek sikerült.

Valószínűleg - ismét - jó időre az utolsók is lesznek a négy között, de a várható nyári feloszlásig még be kell húzniuk egy bajnoki címet - négy fordulóval a vége előtt gólkülönbséggel vezetnek -, és le kell játszaniuk a BL-ben két elődöntőt.

A Tottenham Hotspur lesz az ellenfelük, és miután a Madridot és a Juventust is idegenbeli visszavágón verték ki, először kezdhetnek majd ők idegenben, ami jóval kedvezőbb.

Cruyff három éve halt meg, de volt klubjának jelenlegi legjobbjai is bizonyítják, a futballra olyat hagyott, ami örök, és ha egy megfelelő ember összegyűjti a megfelelő tudású és egyéniségű futballistákat, újra és újra sikerre lehet vinni.