A Barcelona–Liverpool BL-elődöntő közvetítése

Közben kicsit oda is pakolt neki, de szabályos volt a szerelés az ötösön. Jordi Alba nagyon sok gondot okoz a Liverpool védelmének jobbján, a gólpassz mellett is volt már több veszélyes beadása, most is ő juttatta el a labdát Coutinhóhoz.

Nincs pihenő, a túloldalon Sergi Robertónak kellett szögletre mentenie Mané elől, a Liverpool nagyon felpörgött a hazaiak gólja óta, küzdenek az egyenlítésért.