Érthetetlen, hogy nem nyerte meg a Chelsea a PL keddi rangadóját

Hat meccsel vette kezdetét kedden a Premier League 24. fordulója, a nyitónapon pedig rögtön pályára lépett a Manchester City, és egy Chelsea - Arsenal rangadót is rendeztek. Egy darabig így is úgy tűnt, hogy az Everton bámulatos leolvadása lesz a legérdekesebb, de a Chelsea végül ezen is túltett azzal, hogy 2-2–t játszott a meccs nagy részét emberhátrányban töltő Arsenallal.

A hazai pályán játszó Chelsea eleve elég jó esélyekkel indult a meccsen, szűk fél óra után pedig még jobb helyzetbe kerültek, miután David Luiz egy labdaszerzés után kénytelen volt felrúgni Tammy Abrahamot a tizenhatoson belül. A játékvezető szépen ki is szórta piros lappal, a megítélt tizenegyest pedig Jorginho hidegvérrel értékesítette.

Innentől aztán nem volt sietős a hazaiaknak, nem is nagyon csináltak semmit, ezt pedig a második félidőben Martinelli büntette meg. A brazil egy szöglet utáni tisztázást követően indult meg a labdával, az őt üldöző Kanté pedig elcsúszott, mielőtt elérhette volna, így csak a kapust kellett megvernie, amit hidegvérrel meg is tett. Az egyenlítést követően a Chelsea rögtön felébredt, de nem nagyon jutott helyzetig, egészen a 84. percig kellett várni arra, hogy feltörjék a tíz emberrel játszó Arsenal védelmét.

Ekkor Azpilicueta talált kapuba, de a góljának nem sokáig örülhetett, Bellerín ugyanis három perccel később csapata második kapuralövéséből megint egyenlíteni tudott, erre pedig már nem volt válasza a hazaiaknak. Így aztán maradt a 2-2, az egy ponttal pedig kétségtelenül csak a szinte végig emberhátrányban játszó Arsenal járt jól.

meccs

Az Everton - Newcastle végjátéka hasonlóan drámaira sikerült, pedig itt sem utalt semmi arra, hogy a liverpooli csapatnak problémái lesznek. Már a 30. percben vezetést szereztek Moise Kean góljával, a második félidőben pedig Dominic Calwert-Levin hamar megduplázta a hazai előnyt. Egészen a 95. percig simán tartották is ezt, a hosszabbításban viszont jött a hidegzuhany.

A 94. percben egy szöglet után a labda éppen a Newcastle csereként beállt hátvédjéhez, Florian Lejeune-höz pattant, aki ollózva lőtte be csapata szépítő gólját. Ezzel persze még nem voltak kisegítve a vendégek, de szűk két perccel később Lejeune a másodikat is belőtte, miután az Everton védelme érthetetlen módon képtelen volt megbirkózni egy előreívelt labdával.

meccs

A Manchester City és a Sheffield United meccse nem torkollott ekkora izgalmakba, de a City így is rendesen megszenvedett a győzelemért az újonc ellen. Hiába helyezték óriási nyomás alá a Sheffieldet, nem tudták kihasználni a helyzeteiket, sőt, a 35. percben Gabriel Jesus még egy büntetőt is elhibázott.

A második félidőben is hasonlóan alakult a játék képe, a 73. percben pedig ennek meg is lett az eredménye, Agüero mentette meg a csapatát azzal, hogy bepasszolta a kapuba De Bruyne remek labdáját.

De Bruyne ezzel egyébként az első játékos lett a Premier League történetében, aki három szezonban is ki tudott osztani legalább 15 gólpasszt. A győzelemnek azért valószínűleg így is jobban örült, mert ha a Liverpoolt nem is tudják beérni az idény végéig, a Leicesterrel még ádáz csatát vívhatnak a második helyért, ha botlanak.

meccs

Eredmények