Három érintés kellett a spanyol futballszezon védéséhez

Megírtuk már többször, mennyire fontos a Barcelonának kapusa, Marc André ter Stegen, hányszor mentette már meg a csapatot, mekkorákat védett, de szombati mutatványa után újra erről kell beszélnünk.



A német futballista most a spanyol bajnokságban harmadik helyen álló Getafe ellen mutatta meg, nehezen lehet nem a világ legjobbjának tartani a posztján. Csak 2-1-re vezetett a Barcelona, amikor a vendégcsapat szabadrúgást végezhetett el balról, az oldalvonal mellől, meglehetősen veszélytelen helyről. A labdát a szokásos módon középre ívelték, és az meg is találta Angel jobb lábát. A csatár, aki a szépítő gólt szerezte remek mozdulattal, ezt a labdát is kapura tudta tenni kapásból, úgy négy méterről, egészen közelről. Ter Stegennek viszont sikerült belekapnia a labdába, ezzel lelassította, de az már túljutott rajta, gólba tartott. A 28 éves játékos viszont utána nyúlt, a vonal előtt megállította, majd egy pattanás után, még mielőtt a berobbanó csatárok odaértek volna, oldalra kiütötte azt.

Marc-Andre Ter Stegen Saves vs Getafe





Három szenzációs érintés kellett a káprázatos védéshez, amely megmentette a Barcát az egyenlítéstől. Sőt, a végén győzelmet ért a bravúr, mert maradt a 2-1.



A meccs legjobbja annak ellenére sem Ter Stegen lett, hogy a Barcelonában mezőnyjátékos nem játszott olyan jól, hogy megérdemelte volna a Meccs Királya címet, inkább Antoine Griezmannak adták az elismerést. A francia valóban fizikailag lehetetlennek tűnő mozdulat lőtte az első gólt, de aztán 2-1-nél két hatalmas ziccert is úgy rontott el, hogy a kaput sem találta el. A getafés, csereként beállt Angel is jobban játszott nála, inkább ő kaphatta volna meg a díjat, ami jól mutatja a Barcelona összteljesítményét.