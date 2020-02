A riporter is csak nevetni tudott Messi letaglózó cselén

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Négy meccs, majdnem pontosan 360 perce nem lőtt gólt Lionel Messi, ami nála nagyon hosszú góltalansági időszak, nincs igazán formában, ahogy csapata, a Barcelona sem. Szombaton, a Getafénak sem talált be, bár nyertek 2-1-re.

A mezőnyben viszont így is vannak egészen letaglózó megmozdulásai, mint a Mauro Arambarri elleni, akit egész egyszerűen térdre kényszerített még 0-0-nál. A vendégtérfél közepén ment kissé keresztbe a pályán Messi, amikor megtámadta a középpályás: végül is nem csinált semmi különöset, ballal visszavette a labdát, majd azonnal tovább is húzta Arambarri előtt. A Getafe-futballista reagált, de nem tudta követni Messi ritmusát, a bal lába kicsúszott, így beesett Messi elé. Az argentin nem tehetett mást, megkerülte a térdelő embert, és újra magához vette a labdát.

Lionel Messi csele a Getafe ellen





Röhejesen nagy csel lett, nem véletlen, hogy a lengyel kommentátorok is csak nevetni tudtak rajta, mikor percekkel később visszalassították az esetet.

Messi csele a Getafe ellen, közelről





Messi a meccsen gólt nem szerzett, de egy gólpasszt azért adott, ő készítette elő Antoine Griezmann remek találatát az 1-0-s vezetéshez.