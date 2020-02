A taposásért járó pirosat igen, a pofont nem úszták meg Mourinhóék

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A szerdai RB Leipzig elleni BL-vereség után a bajnokságban sem sikerült javítania José Mourinho csapatának, miután a 27. forduló nyitómeccsén 2-1-es vereséget szenvedtek a városi rivális Chelsea-től.

A kora délutáni meccsnek a londoni büszkeségen felül is volt tétje, hiszen a két csapat egy pont különbséggel állt egymás mögött a 4-5. helyeken a kezdés előtt, a győzelem után viszont már négy pont a Chelsea előnye, és a Tottenham akár hátrébb is csúszhat a forduló végére.

A Chelsea már a 15. percben megszerezte a vezetést, Olivier Giroud fejezett be egy támadást, amiben már két közeli lövést is elrontott a Chelsea. A francia csatár harmadikra vette be a kaput – a félpályáról érkező indításra lecsapva előbb ő lőtt, majd Ross Barkley talált kapufát a kipattanóból, hogy aztán Giroud javítson egy jól helyezett lövéssel.

A második félidő legelején aztán Marcos Alonso balról indított keresztlövésével duplázta meg előnyét a Chelsea, majd a Tottenham kis híján majdnem még nagyobb bajba került, de Giovani Lo Celso végül megúszta a pirosat César Azpilicueta megtaposásáért.

Később elismerték, hogy a VAR hibázott, és Lo Celsónak piros lapot kellett volna kapnia.

A hajrában Marcos Alonso akár a második gólját is megszerezhette volna, de egy szabadrúgásból csak hatalmas kapufát lőtt végül. Ehelyett a Tottenham szépített a legvégén – egy beadás után Antonio Rüdiger lábáról pattant a Chelsea kapujába a labda, beállítva a 2-1-es végeredményt, amivel a Chelsea négy nyeretlen mérkőzés után győzött újra ismét a bajnokságban.

