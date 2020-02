Koronavírus: három Serie A-meccset is elhalasztanak az olasz fertőzések miatt

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az Olaszországban is egyre jobban terjedő koronavírus miatt az ország északi régióiban elmaradnak a vasárnapi sportesemények, jelentette be szombat késő éjjel Giuseppe Conte olasz miniszterelnök. Ez egyben azt is jelenti, hogy három Serie A-mérkőzést is elhalasztanak, csúszik az Internazionale-Sampdoria, az Atalanta-Sassuolo és a Verona-Cagliari meccs is.

„Vincenzo Spadafora sportminiszter elhalasztatja az összes vasárnapi sporteseményt Venete és Lombardia régióknak” – közölte Conte, miután az olasz hatóságok közlése szerint a fertőzöttek száma 79-re, a halottaké pedig 2-re emelkedett az országban a koronavírus-fertőzés miatt.

A másodosztályú Ascoli-Cremonese mérkőzést szintén elhalasztották, ahogy 40 amatőr és ifimérkőzést is.