Nem értették, miért Kínából igazol az MU, kezd kiderülni

Teljes volt az értetlenkedés másfél hónappal ezelőtt, amikor a Manchester United az átigazolási szezon utolsó óráiban szerződtette Odion Ighalót. A nigériai csatár Kínában kereste a font tíz-, de könnyen lehet, hogy százezreket hetente, amikor bejelentkezett érte a világ egyik leghíresebb klubja. Természetesen igent mondott, végigülte a kéthetes, koronavírus miatti karantént Angliában, majd mintegy három hét után csatlakozott új csapatához.

Első gólját két hete, a Brugge elleni Európa Liga-visszavágón szerezte, majd múlt csütörtökön kettőt lőtt az FA-kupában a Derbynek. Most csütörtökön újra az EL-ben játszottak, Linzben ütötték ki az osztrák LASK-ot. Ighalo rúgta az első gólt, nem is akármilyet: dekázott párat jobbal-ballal, majd ballal iszonyatos erővel lőtte ki a kapu jobb felső sarkát. A United, amely remek formába lendült az utóbbi hetekben, pláne, miután a hétvégén a Manchester Cityt-t is legyőzte, meg sem állt öt gólig, 5-0-ra győzött. Ighalo után Daniel James, Mata, Greenwood és Andreas Pereira is betalált.

LASK vs ManUtd 0-5

Az angolok az első meccsen döntöttek, azt sajnálhatják kicsit, hogy egyik legjobb szezonbeli, idegenbeli meccsüket drukkereik nem láthatták, ugyanis a mérkőzést a koronavírus-veszély miatt zárt kapuk mögött játszották. Nem voltak nézők Frankfurtban sem, ahol a Basel lépte le a hazaiakat 3-0-ra. Isztambulban még beengedték a drukkereket a stadionba, a Basaksehir 1-0-ra verte a dán Köbenhavnt.

A három kora esti meccs után kezdődött még három mérkőzés, a Rangers-Leverkusen, az Olimpiakosz-Wolverhampton és a Wolfsburg-Sahtar, jelentkezünk majd a végeredményekkel.