A világ első számú futballbajnokságát az után állították le, hogy egy topedző és egy angol válogatott futballista is elkapta a vírust.

Az angol futballbajnokságot, a Premier League-et is felfüggesztették a koronavírus-járvány miatt, és április 3-ig nem is rendeznek mérkőzéseket, írja a BBC és a Sky. A döntés az alsóbb osztályokat is érinti, vagyis leáll a futballélet Angliában.

A hét elején Olaszország felfüggesztette első osztályú futball-ligáját, a Serie A-t, csütörtökön a spanyol La Liga meccseit is leállították legalább két hétre a terjedő koronavírus miatt. Pénteken a francia Ligue 1 döntött úgy, hogy félbe kell szakítani a bajnokságot, ott még nem döntöttek, mikor folytatják.

Szerdán a Premier League-ben elhalasztották a Manchester City-Arsenal-rangadót, mert felmerült, hogy a vendégcsapat tagjai koronavírusos személlyel kerültek kapcsolatba: az Arsenal két hete az Olimpiakosszal találkozott az Európa Ligában, és a görög klub elnökéről kedden kiderült, elkapta a vírust.

Meglepő volt ezek után, hogy a Premier League totálisan szembe ment az olasz, a spanyol, illetve a francia intézkedésekkel, és csütörtökön folytatást hirdetett, akkor még azt mondták, a hétvégi meccseket a megszokottak szerint megrendezik.

Aztán csütörtökön késő este kiderült, hogy az Arsenal edzője, Mikel Arteta is elkapta a koronavírust. A spanyol tréner jól van, de az egyesület játékosait és más dolgozóit azonnal karanténba helyezték, a hétvégi Brighton-Arsenal-meccset elhalasztották. Illetve a PL-vezetők péntek reggelre válságülést hívtak össze.

Hajnalban jött a hír, hogy a Chelsea-futballista, angol válogatott Callum Hudson-Odoi koronavírustesztje is pozitív lett. Ő az első angol, illetve az első Premier League-futballista, aki elkapta a vírust.

Mindezek után a pénteki találkozón a premier league vezettői nagy egyetértésben úgy döntöttek, hogy április 3-ig felfüggesztik a bajnokságot

A PL-t 29 forduló után, 9 körrel a vége előtt a Liverpool vezeti hatalmas, 25 pontos előnnyel, győzelme egyértelműnek tűnik. A második helyezett Manchester City egy meccsel kevesebbet játszott ugyan, de lehetetlen, hogy ekkora hátrányt ledolgozzon. A Poolnak mindössze két meccset kell nyernie, hogy bajnok legyen, akkor is, ha a City közben szintén hozza a mérkőzéseit.

Az angolok leállásával az öt topligából már csak egyet nem függesztettek fel, a német Bundesligában zárt kapu mögött még mehetnek a meccsek, bár a legfrissebb hírek szerint ott is leállhat a futball.

A héten ugyan még voltak Bajnokok Ligája- és Európa Liga-meccsek, nézőkkel és nézők nélkül is, de az UEFA a jövő heti nyolcaddöntős visszavágókat pénteken elhalasztotta. Az európai futballszövetség keddre pedig válságülést hívott össze, amelyen nem csak a BL és az EL, de a júniusban kezdődő Európa-bajnokság sorsáról is döntenek.