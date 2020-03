Azért tiltakoznak a brazil focisták, hogy állítsák le a bajnokságot

A koronavírus-járvány világjárvánnyá nyilvánítása után Európán kívül is több országban szünetel a labdarúgó- bajnokság, azonban akad néhány kivétel. Brazíliában például továbbra is játszaniuk kell a csapatoknak, annak ellenére is, hogy ehhez semmi kedvük. Az egyik legeredményesebb dél-amerikai klub, a Grêmio játékosai vasárnap úgy tiltakoztak ez ellen, hogy szájmaszkban vonultak a pályára a Sao Luiz elleni zárt kapus meccset megelőzően. Korábban Jorge Jesus, a Libertadores-kupa-győztes Flamengo vezetőedzője is a bajnokságok felfüggesztését kérte.

Argentínában a River Plate szombaton nem volt hajlandó kiállni az Atletico Tucuman ellen, és ezt úgy nyomatékosította, hogy bezárta stadionját a vendégcsapat, a játékvezetők és egyéb hivatalos személyek előtt.

Az európai szövetség (UEFA) 55 tagországa közül hét egyelőre nem szünetelteti hazája bajnokságát a koronavírus-járvány miatt:

a magyar, az orosz, az ukrán, a török, a szerb és a kazah élvonalban hétvégén is rendeztek mérkőzéseket, Fehéroroszországban pedig csütörtökön rajtol az új idény.

Az orosz bajnokság 22. fordulójában az első helyen álló Zenit Szentpétervár 7-1-re győzte le az FK Uralt, míg az FK Krasznodar 2-0-ra kikapott Szocsiban, így lecsúszott a második helyről, ahová a Lokomotiv Moszkva került. A Zenit előnye kilenc pont a Lokomotívval szemben.

Az ukrán bajnokság felsőházi rájátszásában, a 23. körben az éllovas Sahtar Donyeck 1-0-ra kikapott a második helyezett Zorja Luhanszk otthonában, ami az évek óta tartó kelet-ukrajnai konfliktus miatt, jelen pillanatban Zaporizzsja városában van.

A török bajnokság 26. fordulójában szombaton az első helyezett Trabzonspor 1-1-es döntetlent játszott a második Basaksehirrel, és mindkét csapatnak 53 pontja van. Vasárnap rangadót is rendeztek, két Isztambuli óriás, a Galatasaray és a Besiktas meccse 0-0-s döntetlennel ért véget. A Galatasaray 3., a Besiktas 5. a bajnokságban.

A szerb bajnokság 26. fordulójában az első Crvena zvezda a Napredak Krusevac 3-0-s legyőzésével ünnepelte alapítása 75. évfordulóját, de a tervezett telt ház - 56 ezer néző - helyett a kormány döntése értelmében zárt kapuk mögött kellett játszania. A Crvena zvezda 11 pont előnye vezet a második Partizan Beograd előtt.

(Borítókép: A Grêmio játékosai a Sao Luiz elleni mérkőzés előtt 2020. március 15-én. Fotó: Diego Vara / Reuters)

(MTI)