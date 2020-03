45 ezres stadiont alakítanak át kórházzá Brazíliában

Brazíliában is leállt a futballélet a koronavírus-járvány miatt, de a stadionokat attól még hasznosítani tudják: a São Paulóban található Pacaembu stadiont például tíz napon belül átmeneti kórházzá alakítják át.

A 45 ezres arénának kedvező a fekvése, mert a város több nagy kórházához is közel van, és a tervek szerint kétszáz ágyat tudnak majd elhelyezni benne, elsősorban az enyhébb tüneteket mutató betegeket fogadnák itt.

A helyszínen készült fotók alapján már el is kezdték a munkálatokat az 1950-es világbajnokság egyik helyszínéül szolgált stadionban: egy nagyobb sátrat fognak felhúzni a pályára.

De nemcsak a São Pauló-i arénából lehet átmeneti kórház. A legendás riói helyszínt, a Maracanát is felajánlották erre a célra, és a brazil első osztályú futballcsapatok nagyjából fele is beszállt az akcióba, néhány klub, köztük a Corinthians az edzőközpontját is a hatóságok rendelkezésére bocsátotta. Több olyan létesítmény is szerepel ezek között, amely a 2014-es futball-vb helyszíne volt.

A felajánlások azért is jönnek jól, mert az egészségügyben attól tartanak, hogy április végére túlterheltek lehetnek a kórházak. Brazíliában a kedd reggeli adatok szerint már 1924 koronavírusos esetet regisztráltak, és eddig harmincnégy halálos áldozata volt a járványnak.

A sportlétesítményeket egyébként több országban is igyekeztek, igyekeznek felhasználni a járványhelyzetben: Vuhanban februárban 11 csarnokot alakítottak át kórházzá februárban, a napokban pedig egy brit rögbicsapat ajánlotta fel a stadionját kórháznak.

(Sports Illustrated, NBC Sports)

(Borítókép: Miguel Schincariol / Getty Images)

