Mire vitték, akik BL-győztes kluboknál nevelkedtek?

Örök kérdés a magyar futballban, hogy valaki a tehetségéhez méltó karriert futott-e be, vagy néhány rossz döntés vagy sérülés keresztül húzta a számításait. Dzsudzsák Balázs (PSV) vagy korábban Sándor Tamás (Torino) már felnőtt korában keltette fel egy nagy klub figyelmét, de akiket most bemutatunk, még fiatalon kerültek jó nevű klubokhoz.

A magyar kapusnak több nagy védése is volt a Tottenham ellen 1-0-ra megnyert BL-nyolcaddöntőn.

Nem egyedi eset az, hogy a nagy klubok sok fiatal futballistát magukhoz vesznek, ezért túlértékelni nem kell egy-egy ilyen lehetőséget, mert 20-25 játékosból egy vagy kettő jut el a felnőtt csapatig. Az ugyanakkor elgondolkodtató, hogy csak Gulácsi Péter és Szalai Ádám jutott el a jó helyen – a hazaitól jelentősen eltérő futballközegben – nevelkedő magyar fiatalok közül a Bajnokok Ligájáig.

Amikor mostanában felmerül a Salzburgban futballozó Szoboszlai Dominik klubváltása, érdemes végignézni a múlton, hogy egy neves csapat nem jelentett garanciát semmire, mert egy nagy klub csak esélyt ad. A kiválasztott tizenegy képviseli markánsabban, milyen nehéz is a profi futballban való érvényesülés.

Gulácsi Péter

2008-ban szegődött a Liverpoolhoz. A szakemberek azt mondják, látszik a mozgásán és a stílusán, hogy valaha spanyolok képzeték. Volt kisebb angol csapatokban (Hereford, Tranmere és Hull City), majd a legjobb érzékkel választotta a feltörekvő Salzburgot. Azt mondta 2014 februárjában az Indexnek, veszélyes lett volna Liverpoolban maradni. Az osztrákokkal nem jött össze a Bajnokok Ligája, ezután a Lipcséhez került, és azóta a németekkel már másodszor szerepel a sorozatban. Most pedig a legjobb nyolc között várják a sorsolást, ha majd beindul a járvány miatt leállított sorozat. Tavaly az egész Bundesliga legjobb játékosának választották, így értelemszerűen ő lett a legjobb kapus is.

Buzsáky Ákos (Porto)

20 éves volt, amikor leigazolta a portugál Porto 2002-ben. A csapat erejéről elég csak annyi, hogy 2004-ben megnyerték az UEFA-kupát. A kupasorozat egyik párharcában Buzsáky a Denizli ellen a pályán volt, a kispadon pedig José Mourinho ült. A 2005-ös BL-győztes csapat viszont már nélküle formálódott. Három bajnokin lépett pályára a Porto színeiben, utána Angliába ment, és Plymouth érintésével a Queens Park Rangersig jutott. Az élvonalba jutó csapatában is helyet kapott, a 2011–12-es szezonban 15 PL-meccsen két gólt lőtt.

Sérülései a fontos szakaszokban megakasztották a karrierjét. 20 válogatottságig jutott, ezeken kétszer volt eredményes, a dánokkal és a görögökkel szemben. A Fradiban fejezte be a pályafutását, 37 éves most, már belekóstolt az edzősködésbe.

Szalai Ádám (Real Madrid)

16 éves volt, amikor a német Stuttgarthoz került, majd onnan egy év múlva, félmillió euróért igazolta le a Real Madrid 2007-ben. Ahogy szokás, a fiatalokat kinevelő Castilla volt a csapata, és a harmadosztályban 37 meccsen 16 gólt jegyzett. 2009. januárban a Real Madrid benevezte a Bajnokok Ligája bő keretébe a centert, de pályára nem lépett. 2010. januárban a spanyolok kölcsönadták a Mainznak.

Klubjai ezután így alakultak: Mainz, Schalke, Hoffenheim, Hannover, Hoffenheim, Mainz.

A BL-ben végül a Schalke és a Hoffenheim játékosaként volt a pályán. Már több mint 230 Bundesliga meccse van, a hozzáállása és a kitartása példás, különben nem lenne még mindig a Mainzban és a válogatottban.

A 2016-os Európa-bajnokságon ő szerezte a magyar válogatott első gólját az osztrákok elleni 2-0-s győzelemkor. Az új Puskás Stadionban a nevéhez fűződik az első találat, Uruguaynak lőtte. Az osztrákok elleni Eb-meccsen egyébként Stieber Zoltán volt a másik gólszerző, ő 19 évesen ment az Aston Villához, végül a német másodosztályon keresztül jutott el a Bundesligába.

Filkor Attila (Inter és Milan)

18 éves volt, amikor bemutatkozott a válogatottban, és az első öt meccsén csak nyert a magyar csapat. Lettország ellen 2-0, az olaszok ellen 3-1, Bosznia 1-0, Málta 2-0, Lengyelország 1-0, és utána jött az első vereség a görögök elleni hazai 1-2. És akkor, 2007 novemberében be is fejezte a felnőtt válogatottnál a karrierjét. (1988. július 12-én született.)

Várhidi Péter nagy fiatalítási hullámának az egyik fontos játékosa volt. Úgy lett felnőtt válogatott, hogy felnőtt bajnoki meccsen nem játszott előtte. Az Interben nagy nevek voltak akkoriban, amikor ott szerepelt. Két kupameccsen beküldték, de több nem jutott neki, később kölcsönadták, és elkezdődött a nagy vándorlás a másod- és a harmadosztályban.

Klubjai: Grosseto, Sassuolo, Gallipoli, Triestina, Livorni, Bari, Vercelli, Chateauroux (francia), Avellino

Aztán hazatért az Újpestbe, majd Gyirmótra ment, most pedig a feljutásért harcoló Budafok egyik középpályása. 16 meccsen volt a kezdőben, 31 évesen akár feljutást is ünnepelhet, ha újrakezdődik a bajnokság.

Bajner Bálint (Borussia Dortmund)

Közelről ismerhette Jürgen Kloppot a Dortmundban, aki 2013. február 24-én a Gladbach elleni rangadón 19 percre becserélte. A harmadosztályú csapatból hozták fel az akkor 22 éves centert. Az edző azt mondta neki, megdolgozott azért, hogy a pályára kerüljön. 2013. májusban a Dortmund bejutott a Bajnokok Ligája londoni döntőjébe, akkor nem került a meccskeretbe, de ott volt ő is a városban. (A Dortmund 2-1-re kikapott a Bayerntől.) A következő szezont a harmadosztályú csapatban játszotta végig, majd továbbállt.

Klubjai utána: Ipswich (99 percet kapott), Notts County, Paks, Modena és újra Dortmund.

Idén, 29 évesen Dél-Afrika felé vette az irányt.

Németh Krisztián (Liverpool)

2005-ben, 17 évesen mutatkozott be az MTK-ban, majd 2007-ben igazolta le a Liverpool, az angolok abban az évben Bajnokok Ligája-döntőt játszottak. Rafa Benítez szeretett fiatal játékosokat felvinni az első csapathoz, de Némethnek végül nem adott lehetőséget. Azt a Ngogot viszont betette, aki tavaly már a Honvédben lépett pályára. Németh a Blackpoolhoz került kölcsönbe 2009. januárban, ahol 31 perc jutott neki a másodosztályban, majd eltört az orra egy ütközésnél, és emiatt kidőlt. Azóta 11 csapatnál fordult meg:

AEK, Olympiakosz Pireusz, Volosz, MTK, Waalwijk, Roda, Kansas, Gharafa, New England, Kansas, Dunaszerdahely

A Rodánál a második szezonjában 8 gólt ért el, első kansasi évében 11 gólig jutott. 2019. márciusban azt nyilatkozta, hogy már tisztán látja, mi hiányzott neki a Liverpoolban. „Nem álltam rá készen, ez valószínű. Sem fizikálisan, sem mentálisan. Nem a futballtudással volt a gond, sok minden összeadódott.”

Adorján Krisztián (Liverpool)

Az MTK és a Liverpool együttműködése idején sokan megfordultak a klub akadémiáján. Adorján Krisztián remekül indult, mert az ifjúsági BL-ben rendszeresen szóhoz jutott, viszont 27 éves korára még a válogatottban sem mutatkozott be.

Klubjai: Groningen, Novara, Partizani Tirana, Dundalk, Virtus Entella.

A hollandiai Groningenben a félszezonja jól sikerült, háromszor volt eredményes, az olasz második ligás Novarában kétszer, három szezon alatt. Albániában és Írországban fél szezonokat töltött.

Pillanatnyilag az olasz Virtus Entella játékosa – Genovához közel van a telephelyük –, tavaly feljutottak a harmadik vonalból, a másodosztályban közepes erősségű csapatnak számítanak, a 10. helyen állnak. A sérülése után visszatérő Adorján legtöbbször a kispadon ül. Hatszor volt a pályán, míg 21-szer a padon.

Koman Vladimir (Sampdoria)

Németh mellett ő volt a 90-es korosztály legígéretesebb tehetsége. Amikor tinédzser volt, az olasz lapok is nagy jövőt jósoltak neki, és mindössze 18 éves volt, amikor 2007 tavaszán bemutatkozott a Sampdoriában. Kölcsönadták később, hogy aztán Avellino és Bari érintésével megerősödve visszatérjen, és a 2010–11-es szezonban már 25 meccsen kapott lehetőséget.

2010 nyarán a Samp alulmaradt a BL-selejtezőn a Werderrel szemben, így az Európa Liga maradt nekik, ahol Koman folyamatosan játszott. A szezon végén viszont a klub kiesett az olasz másodosztályba, és akkor Koman pályájában is megtört valami, a másodosztályú genovai klubtól, a szintén másodosztályú Monacóhoz írt alá. Feljutottak, de a Krasznodar lett a következő állomás, majd onnan az Ural, végül pedig hazatért, a Diósgyőrben játszott először az NB I.-ben. A török Adanasport egy élvonabeli szezon után követte a másodosztályba, ott is lenyomott egy évet, majd az iráni Szepahan a jelenlegi csapata. Nem erőtlen klub az ázsiai térségben, de ha azt mondták volna neki 20 évesen, hogy egyszer Iránban fog futballozni, lehet, hogy felnevetett volna. Már elmúlt 31 éves, és talán már annak is örülne, ha a hazai élvonalba valahogy visszatérhetne. 36-szoros válogatott, ezeken a meccseken 7 gólt szerzett.

Tamás Krisztián (Milan)

Akár még találkozhatott is volna a Milan edzőközpontjában Tamás és Filkor 2014-ben, mert papíron akkor mindketten a klubnál voltak. Tamás útja viszont onnan a másodosztályú Vareséhez vezetett, ahol négy meccset kapott. Onnan a Slavia Parához került, és 2015 tavaszán végre rendes meccsterheléshez jutott, tizenegyszer volt kezdő. Utána az olasz másodosztályú Speziában másfél szezon alatt jött neki összesen 251 perc.

Hazatért: Gyirmót, Vidi, ZTE – ezek a klubok jöttek sorban, és most a kiesés ellen harcol a 24 éves balhátvéd. Február 11-én szerepel meccs utoljára a neve mellett. Zalaegerszegen játszik amúgy mindkét Bobál: Dávid és Gergely, akik kétszer két hetet voltak a Manchester Citynél, de szerződést nem kaptak.

Tajti Mátyás (Barcelona)

A Real Madrid is figyelemmel követte a fejlődését, és a felcsúti akadémia ugyan remek kapcsolatban áll a Reallal, végül 16 évesen a Barcelonát választotta 2014-ben. Sokszor idézett megállapítása volt, hogy a La Masián a játékosok megpusztulnak, úgy küzdenek. 2016-ban elment a Malagához, amelyik akkor az ifi BL-ben szerepelt, onnan a negyedosztályú B csapathoz került. 2018-ban bevallotta, kiközösítették a Barcelonánál.

2018-ban hazatért, és egy teljes szezont húzott le a Diósgyőrnél, aztán az idei télen a DVTK-tól a lengyel Zaglebie Lubinhoz igazolt. Február kilencedikén kezdő volt, 61 percet kapott a Gliwice elleni rangadón. A következő fordulóban becserélték 16 percre, aztán a 92. percben időhúzó csere volt. Remélhetőleg a trend nem folytatódik, és ha majd újraindul a bajnokság, akkor a 21 éves középpályás visszaveszi a helyét.

Schön Szabolcs (Ajax)

Vele megérkeztünk a jelenbe. Az MTK másodosztályt vezető csapatában játszik most a 19 éves szélső, miután két akadémián eltöltött év után visszatért Hollandiában. 17 meccsen 4 gólt ért el, az élvonalban hasonló mutatókat kellene produkálnia, és akkor megnyílhat előtte ismét az út Hollandia felé. Csoboth Kevin a Benficában van ebből a 2000-es korosztályból, ha Fehér Miklós nyomába léphetne, a magyar futball is csak profitálhatna belőle.